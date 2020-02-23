習近平再上火線統籌防控　七常委以「電視電話形式」召開會議

▲習近平近日接連主持和出席統籌疫情防控的中央級別會議。（圖／翻攝新華社）

記者陳政錄／綜合報導

新冠病毒引發的肺炎大陸確診人數破7萬、死亡超過2000例，為統籌疫情防控、維穩經濟社會發展，中共總書記習近平今（23日）再次親上火線，在中央召開的工作部署會議上發表講話。新華社快訊報導稱，李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正出席，會議以電視電話會議形式召開。

截至23日下午16時25分，全大陸新冠肺炎確診累計達7萬7,018例，2,444例死亡、2萬3,033例治癒，為有效防控疫情，並確保企業陸續復工復產下，社會發展、民生、經濟的穩定運作，大陸官媒新華社稍早以快訊方式，報導稱「習近平出席統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作部署會議。」

▲在防控疫情的同時，維穩經濟社會發展，是中共中央目前的主要工作。（圖／路透）

根據報導，該工作部署會議於今（23日）召開，習近平以中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席身分，出席會議並發表重要講話。會議由國務院總理李克強主持，中共中央政治局常委包括戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正出席。最高領導「七人小組」一個不漏，可見陸方對疫情防控的重視程度。

報導還提到，該會議「全程以電視電話會議形式召開。」但尚未有該會議進一步的內容和訊息揭露。

根據日前（21日），習近平主持召開中共中央政治局會議後的指示，他當時說，「全國疫情發展拐點尚未到來，湖北省和武漢市防控形勢依然嚴峻複雜。」

對疫情防控和維穩經濟的施行策略，該中央政治局會議指出，要「堅決打好湖北保衛戰、武漢保衛戰，堅決遏制疫情擴散蔓延勢頭」，繼續加大救治力度，根據需要繼續加大醫務人員和醫用物資支持力度，加強力量薄弱地區防控；經濟方面，貫徹新發展理念，深化供給側結構性改革，打好三大攻堅戰，全面做好「六穩」工作，把疫情影響降到最低。

儘管會議中坦言，疫情會對大陸年度經濟運行帶來明顯影響，但會議仍堅定強調，中方要努力實現全年經濟社會發展目標任務，實現「決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅目標任務」，完成「十三五」規劃。

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