台南武聖夜市傳4月底熄燈　市府：尚未接獲任何訊息

▲台南市歷史最久的3大觀光夜市之一的「武聖夜市」，近來盛傳即將於4月底熄燈。（圖／翻攝自臉書武聖夜市）

記者林悅／台南報導

有關台南市中西區武聖夜市傳4月底將熄燈一事，台南市政府都發局指出，目前全案於台南市都市計畫委員會審議中，預計後續尚需經由內政部都市計畫委員會審議及辦理市地重劃開發作業，至少仍需一段時間，夜市4月熄燈傳聞，可能是地主因素，市府仍按程序辦理都市計畫檢討中，並未收到任何訊息。

都市發展局指出，市府於去年10月31日公告公開展覽台南市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，本次共有原市轄區（台南市主要計畫、東區、中西區、南區、北區、安南區細部計畫）、將軍（漚汪地區）、佳里、新市、仁德（文賢地區）、鹽水、白河、六甲、玉井、楠西、虎頭埤特定區、大內等台南市17處都市計畫區同時辦理公展，已於去年11月15日起依各轄區陸續辦理21場公開展覽說明會；武聖夜市變更案屬於台南市主要計畫及中西區細部計畫案公開展覽內容。

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都發局局長莊德樑表示，市長黃偉哲上任後，非常重視私有公共設施保留地問題，公共設施檢討也是當前施政重點，目前刻同步進行各都市計畫區定期性通盤檢討及辦理公共設施用地專案通盤檢討，以解決公設保留地問題。武聖夜市變更案係配合內政部公共設施保留地檢討解編政策，將沒有使用需求的文小55（2.38公頃）及文中51用地（2.47公頃）辦理檢討解編，公開展覽草案係將公有地集中規劃為文中51，其中1.3公頃完全為公有地，仍維持學校用地不解編；其餘面積約3.55公頃辦理解編為住宅區及道路用地等公共設施，也配合規劃為文中用地（1.39公頃）讓變更後學校用地併同原公有地整體面積可以達到2.69公頃，並以跨區市地重劃方式併同中西區其餘9處公設保留地（公兒、機關、停車場、市場用地等）辦理開發。公展展覽時市府依規定以掛號信通知武聖夜市變更案50餘位地主，目前全案於台南市都市計畫委員會審議中，預計後續尚需經由內政部都市計畫委員會審議及辦理市地重劃開發作業，至少仍需一段時間。有關武聖夜市熄燈傳聞，可能是個別地主因素，市府仍按程序辦理都市計畫檢討中，並未收到任何訊息。

據了解，台南市歷史最久的3大觀光夜市之一的「武聖夜市」，近來盛傳即將於4月底熄燈，消息傳出引起眾多市民震驚與不捨，台南夜市全國知名，「大大武花大武花」台南夜市口訣，年輕網友幾乎都聽過，這是指東區大東夜市、中西區武聖夜市及北區花園夜市每周營業的時序，一旦武聖夜市真的熄燈走入歷史，將是台南人的遺憾。

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