4歲就被拋棄！媽「離家出走18年」…她曝心酸童年：不恨了　法官裁准免撫養

▲林母拋棄兒女18年，法官裁定免除孩子撫養義務。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台南報導

台南一對林姓姊弟幼年時便遭母親拋棄，全靠父親、姨婆一手拉拔長大，母親不聞不問18年後才與姊姊相認，而林姓姊弟也念在血緣之情，奉養母親29年，直至無力負荷母親居住安養中心的費用，才決定向法院聲請免除撫養義務。法官審酌林母從未撫養過孩子，裁定免除義務。

林女主張，母親在自己4歲、弟弟3歲時便離家出走，之後陸續有兩段婚姻，也生育其他孩子，直到自己22歲時才出面相認，雖然母親從未撫養過姊弟倆，也沒有相處感情，但基於骨肉之情，自己也當了媽媽也就不再恨母親了。

她吐露，與母親相認已29年，這些年來姊弟倆對母親的醫藥費、金援從來都沒有斷過，但因為自己離婚又失業，小女兒還在念高中，加上仍有貸款，雖然大女兒及兒子經濟支援，但仍幫助有限；至於弟弟則是因健康關係失業，靠打零工維生，2人只好從每月資助6000元改成每月2000元，卻因此害得母親的中低收入戶申請無法過關，因此請求法官免除撫養義務。

法官勘驗各項事證後，認為林母自從離婚後，便對孩子不聞不問，林姓姊弟由父親辛苦工作，努力賺錢撫養長大，林母並沒有盡到撫養義務，也沒有提出有什麼不能盡撫養義務的理由供法院審酌，最後裁定免除林姓姊弟的撫養義務。

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