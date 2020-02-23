台南歷史最久「武聖夜市」驚傳4月底熄燈！地主收回土地…背後原因曝光

▲台南市歷史最久的3大觀光夜市之一的「武聖夜市」，近來盛傳即將於4月底熄燈，消息傳出引起許多台南人震驚與不捨。（圖／翻攝自臉書武聖夜市）

記者林悅／台南報導



台南市歷史最久3大觀光夜市之一的「武聖夜市」，近來盛傳即將於4月底熄燈，消息傳出引起眾多市民震驚與不捨，台南夜市全國知名，「大大武花大武花」夜市口訣，年輕網友幾乎都聽過，這是指東區大東夜市、中西區武聖夜市及北區花園夜市每周營業的時序，一旦武聖夜市真的熄燈走入歷史，將是台南人的遺憾。

其實聖武夜市可能熄燈的消息，並非現在才傳出，1、2年前就時不時有類似傳言，是說夜市地主想收回土地不再續約，只不過每周三、六還是看到武聖夜市正常營業，燈火通明人潮滾滾，也讓人忘了此事，以為這個台南歷史悠久的武聖夜市會永續營運下去。

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直到最近武聖夜市土地要收回去蓋大樓的傳言再起，這次比較不一樣地是，附近一家營運2、30年，生意十分好的老牌「汕頭麵店」（鐵厝店面）貼出公告，表示將搬家到附近新地點營業，原處不再續租，才驚覺武聖夜市土地，地主可能要收回不再是傳聞，武聖夜市可能將在4月底熄燈走入歷史！也讓許多台南人聞之甚感不捨與遺憾。

營運近30年的武聖夜市陪伴許多台南人成長，更是外地觀光客來台南常造訪的3大觀光夜市之一，如真的熄燈不營業，台南「大大武花大武花」的口訣要缺「武」字了。

網友們獲知此事後，紛紛表達不捨，網友：「變成：大大無花大無花」、「我還蠻常去的耶」、「有點不捨ㄟ」、「可能移到南紡對面空地」、「回憶耶」、「很認真很認真四月底」、「我剛逛回來耶！」、「終於要蓋ikea了嗎」、「好可惜喔…我還蠻喜歡逛這裡的……」、「最好逛的夜市沒了」、「雖然武聖夜市沒什麼好逛的，但還是很納悶，租給攤販才賺錢呀，地主傻了嗎？」但也有網友表示：「大家不要怕沒有要收起來！」。

據了解，武聖夜市附近的土地是文中、文小2塊公共設施保留地，該土地是市府正在進行公共設施專案通盤檢討解編對象，除一部分保留做文中，其餘作住宅區，計畫案已公開展覽向地主說明，目前在台南市都市計畫委員會審議，通過後會送內政部審議，如獲得通過即可進行市地重劃開發。

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