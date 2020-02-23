　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南歷史最久「武聖夜市」驚傳4月底熄燈！地主收回土地…背後原因曝光

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台南市歷史最久的3大觀光夜市之一的「武聖夜市」，近來盛傳即將於4月底熄燈，消息傳出引起許多台南人震驚與不捨。（圖／翻攝自臉書武聖夜市）

▲台南市歷史最久的3大觀光夜市之一的「武聖夜市」，近來盛傳即將於4月底熄燈，消息傳出引起許多台南人震驚與不捨。（圖／翻攝自臉書武聖夜市）

記者林悅／台南報導


台南市歷史最久3大觀光夜市之一的「武聖夜市」，近來盛傳即將於4月底熄燈，消息傳出引起眾多市民震驚與不捨，台南夜市全國知名，「大大武花大武花」夜市口訣，年輕網友幾乎都聽過，這是指東區大東夜市、中西區武聖夜市及北區花園夜市每周營業的時序，一旦武聖夜市真的熄燈走入歷史，將是台南人的遺憾。

其實聖武夜市可能熄燈的消息，並非現在才傳出，1、2年前就時不時有類似傳言，是說夜市地主想收回土地不再續約，只不過每周三、六還是看到武聖夜市正常營業，燈火通明人潮滾滾，也讓人忘了此事，以為這個台南歷史悠久的武聖夜市會永續營運下去。

請繼續往下閱讀...

直到最近武聖夜市土地要收回去蓋大樓的傳言再起，這次比較不一樣地是，附近一家營運2、30年，生意十分好的老牌「汕頭麵店」（鐵厝店面）貼出公告，表示將搬家到附近新地點營業，原處不再續租，才驚覺武聖夜市土地，地主可能要收回不再是傳聞，武聖夜市可能將在4月底熄燈走入歷史！也讓許多台南人聞之甚感不捨與遺憾。

營運近30年的武聖夜市陪伴許多台南人成長，更是外地觀光客來台南常造訪的3大觀光夜市之一，如真的熄燈不營業，台南「大大武花大武花」的口訣要缺「武」字了。

網友們獲知此事後，紛紛表達不捨，網友：「變成：大大無花大無花」、「我還蠻常去的耶」、「有點不捨ㄟ」、「可能移到南紡對面空地」、「回憶耶」、「很認真很認真四月底」、「我剛逛回來耶！」、「終於要蓋ikea了嗎」、「好可惜喔…我還蠻喜歡逛這裡的……」、「最好逛的夜市沒了」、「雖然武聖夜市沒什麼好逛的，但還是很納悶，租給攤販才賺錢呀，地主傻了嗎？」但也有網友表示：「大家不要怕沒有要收起來！」。

據了解，武聖夜市附近的土地是文中、文小2塊公共設施保留地，該土地是市府正在進行公共設施專案通盤檢討解編對象，除一部分保留做文中，其餘作住宅區，計畫案已公開展覽向地主說明，目前在台南市都市計畫委員會審議，通過後會送內政部審議，如獲得通過即可進行市地重劃開發。

►75%酒精的乾洗手來啦！

ET快訊
口罩瘋狂噴射！網傳「亞崴國家隊」新機台組裝完成　總經理回應了
杜拜女網／謝淑薇女雙搶十大戰勝出　衛冕成功奪本季首冠
台商回國驚訝還原「居家檢疫」過程！14天經歷超離奇
情人夜「機車運屍」？警攔查驚見裸體女　彰化男羞：6萬買的女友
南韓433例確診！台網友卻激讚高招
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南歷史最久「武聖夜市」驚傳4月底熄燈！地主收回土地…背後原因曝光

「我們都會好好的」華航深夜送19人返台　機長廣播暖哭上萬網友

口罩瘋狂噴射！網傳「亞崴國家隊」新機台組裝完成…總經理回應了

柯文哲稱不知道案24在哪　陳時中怒批：地方首長要扛起責任

林口「米力農場」有機典範　螢火蟲守護友善蔬菜

熱炒店突「月薪變日薪」　他震驚喊苦：還有房租學費...反被店長酸自私

白牌車司機群聚結案！接觸者框列252人採檢都是陰性

今晚到明晨北東迎雨！明起連3天回暖「西半部高溫逼近30°C」

阿桑闖入「拿噴霧猛搓手」秒逃　3C哥傻：那不是酒精！真相笑翻7千人

木曜雙姝「溫妮vs泱泱」他好奇：前正卻選後？　男粉揭她完美女神一面

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

《單身濟斯之歌》唱出魯蛇們心聲　RAP超有才！網：被狗耽誤的歌手

嬰兒房發現毒吸管！月嫂認了...　「新生兒驗出安毒」母親每晚痛哭

就醫也有黃牛！掛號價差10倍　陸配分享台、陸「5大醫療差異」

工人機車損壞「沒錢搭車去領薪」　暖警掏腰包：幫助民眾是警職責！

WHO最新警告：各國快行動！　「阻止疫情的機會之窗正在縮小」

台南歷史最久「武聖夜市」驚傳4月底熄燈！地主收回土地…背後原因曝光

「我們都會好好的」華航深夜送19人返台　機長廣播暖哭上萬網友

口罩瘋狂噴射！網傳「亞崴國家隊」新機台組裝完成…總經理回應了

柯文哲稱不知道案24在哪　陳時中怒批：地方首長要扛起責任

林口「米力農場」有機典範　螢火蟲守護友善蔬菜

熱炒店突「月薪變日薪」　他震驚喊苦：還有房租學費...反被店長酸自私

白牌車司機群聚結案！接觸者框列252人採檢都是陰性

今晚到明晨北東迎雨！明起連3天回暖「西半部高溫逼近30°C」

阿桑闖入「拿噴霧猛搓手」秒逃　3C哥傻：那不是酒精！真相笑翻7千人

木曜雙姝「溫妮vs泱泱」他好奇：前正卻選後？　男粉揭她完美女神一面

1歲孩不戒母奶！媽暴怒狂毆...顱內出血「成遲緩兒」：不是故意

最萌「貓景」插畫…喵星人變大笨鐘、富士山　網噴愛心：狂截圖

不送走會被打死…小男孩忍痛棄養愛犬　附上娃娃「希望牠別忘了我」

一周2風暴襲英國狂淹水　科學家給答案：河狸可以幫忙

最好朋友車禍身亡…喵呆滯伴屍不肯離開　看到的人都跟著掉淚

台南歷史最久「武聖夜市」驚傳4月底熄燈！地主收回土地…背後原因曝光

史上最大尾！曾文水庫捕獲超罕見「1.3米黃金大頭鰱」　網驚呆：那是魚精

AI首次發現「超級抗生素」　可以殺死結核菌等多種病菌

日本厚生省道歉！鑽石公主號23人「未檢測」下船　一天新增26例確診

AIT宣布好消息！「台美攜手」開發新冠肺炎疫苗：真朋友

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

生活熱門新聞

網傳「亞崴國家隊」新機台上工　口罩狂射

柯文哲稱不知道案24在哪　陳時中怒批

南韓433例炸裂！台網友卻激讚高招

華航深夜送19人返台　機長廣播暖哭網友

口罩原料能撐多久　真相曝光：台灣超猛

他勸台人不用笑南韓：接著有掃墓、遶境

「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了　網轟該死

熱炒店「月薪變日薪」他喊苦被酸自私

「溫妮vs泱泱」男粉秒揭她完美女神一面

居家檢疫逃跑！南投男「展開環島之旅」往南跑

藥師自嘲「變硬幣界霸主」被笑問1句超心酸

吃Buffet「拿炒飯」想什麼　網駁回本說

大甲媽將遶境　顏清標：媽祖會保庇

菲律賓只3例1死　當地台人爆真相：我不信

更多熱門

相關新聞

黑衣槍手身影曝！「血腥100秒」連開6槍

黑衣槍手身影曝！「血腥100秒」連開6槍

台南市將軍區青鯤鯓漁村21日發生槍擊命案，53歲的姚男頭部、左胸中槍身亡，另名43歲的郭姓女子也中彈重傷，目前仍在加護病房與死神拔河。如今監視器畫面曝光，金嫌當時身穿黑衣，下車後走進巷口，短短100秒後就已連開6槍射殺姚、郭2人，再度現身巷口時仍是一副從容不迫的模樣，接著坐上白牌車離開現場，再自行驅車前往郭女開的3家檳榔攤砸店洩恨。

疫起保衛「文化首府」

疫起保衛「文化首府」

台南將軍槍擊命案疑停車糾紛引殺機

台南將軍槍擊命案疑停車糾紛引殺機

台南漁村槍案　死者姊悲曝三角情仇

台南漁村槍案　死者姊悲曝三角情仇

大台南庚子年新冠肺炎消災祈禳大法會

大台南庚子年新冠肺炎消災祈禳大法會

關鍵字：

台南觀光夜市熄燈武聖夜市重劃

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

情人夜運屍　警攔查見爆乳女郎

信號干擾台灣燈會　48架無人機突墜落

辛龍最難熬一天　劉真病危16天「甜蜜約定失約了」

網傳「亞崴國家隊」新機台上工　口罩狂射

中部大媽狂咳！「高速老痰」顏噴醫生…一問嚇歪

視障女搭捷運遭性騷　北捷警察出面了

張藝興後空翻失誤！來不及撐住「臉和肩膀重重著地」

即／最新研究：華南海鮮市場非病毒發源地

《16個夏天》6年林心如呼叫合體！5人幫缺一

柯文哲稱不知道案24在哪　陳時中怒批

義大利新冠暴衝51例確診　10座城鎮封鎖

這項一週4次風險降6成 　謝震武驚呆了

台商還原「居家檢疫」過程　經歷超離奇

載「6萬女友」遭攔查！彰化男現身了

吳兆絃帥爸曝光！

更多

最夯影音

更多
蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？
鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面