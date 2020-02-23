義大利新冠肺炎爆量新增「累積確診51例」！　10座城鎮實施封鎖

▲義大利確診病例爆量新增，達到51例。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

義大利在台灣時間22日下午出現第二起新冠肺炎（COVID-19）死亡案例，隨後確診病例突然爆量新增，從29例增加到51例，並且將針對10座城鎮進行封鎖。

根據《彭博社》報導，義大利累積確診病例增加到51起，倫巴底（Lombardy）地區官員在米蘭舉行的新聞發布會上指出，倫巴底境內有39起確診病例，威尼托（Veneto）地區則有12例，大部分的案例發生在科多尼奧（Codogno）。義大利的2起死亡案例，分別是倫巴底的一名75歲婦女，與一名威尼托的78歲男子。

▲義大利衛生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza） 。（圖／達志影像／美聯社）



根據歐洲新聞台（Euronews）報導，科多尼奧市長發布相關命令，關閉境內所有餐館、咖啡廳、學校、舞廳等公共場所，衛生部官員建議當地居民最好留在家中，不要出門。

科多尼奧有8名確診案例收治在同一間醫院，結果造成5名醫護也確診感染新冠肺炎，約有150醫護人員的隔離觀察中。

歐洲新聞台引述義大利當地媒體指出，至少有10個城鎮將實施封鎖，卡薩爾普斯特倫戈（Casalpusterlengo），科多諾（Codogno），卡斯蒂廖內•達達（Castiglione d'Adda），豐比奧（Fombio），馬洛（Maleo），索馬格利亞（Somaglia），貝爾托尼科（Bertonico），特拉諾瓦•德•帕塞里尼（Terranova dei Passerini），卡斯特爾杰朗多（Castelgerundo）和聖菲奧拉諾（San Fiorano）。

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