義大利新冠肺炎爆量新增「累積確診51例」！　10座城鎮實施封鎖

鑽石公主號郵輪19台人21日晚間搭包機順利抵台,包括旅客、機組人員、隨行醫師全程穿著隔離衣。華航完成艱鉅任務後,22日在粉絲專頁貼出一段飛行影片,同時穿插了一段機長廣播「我們將持續飛行,與全世界一起度過疫情」,並喊話「We will all be fine.」感動無數網友。