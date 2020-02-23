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AIT宣布好消息！「台美攜手」開發新冠肺炎疫苗：真朋友

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▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

▲台美共同開發新冠肺炎疫苗，近期內會在台灣執行動物試驗。（圖／路透）

記者陳致平／台北報導

台灣「高端疫苗生物製劑公司」日前宣布將與美國國立衛生研究院（NIH）攜手，研發新冠肺炎（COVID-19）的新疫苗。美國在台協會22日於臉書上發文表示，台美雙方的合作是「共同努力共同得益」、「真朋友真進展」，有不少網友紛紛在底下留言，「這太狂啦、有你真好」，期待兩國的合作能提高國內防疫能力。

高端疫苗公司17日宣布，已經和NIH完成合約簽署，由對方提供候選疫苗與相關生物材料，提供高端疫苗在台灣進行動物試驗，預計在今年第2季至第3季啟動人體臨床試驗。

美國國衛院是全球生物醫學領域最頂尖的研究機構，每年投入400億美元做醫藥研發，研究成果豐碩。自2015年開始，高端疫苗公司已與NIH進行多次合作，包含登革熱疫苗、茲卡疫苗等。該公司預計在3月進入實驗動物血清中和試驗、實驗動物毒理試驗，力拼今年上半年完成動物試驗，下半年啟動人體臨床試驗。

AIT於22日下午發文宣傳了這項消息，強調雙方是「真朋友真進展」，國衛院和高端疫苗公司的合作是「公同努力共同得益」。許多網友轉發、留言，「我台灣我超驕傲」、「戰勝疫情一定要各國團結合作，這就是一個好的例子」、「身在台灣真的是挺幸福的」。

▼AIT發文中指出，「台美共同努力共同得益」。（圖／美國在台協會）

▲AIT在臉書上分享，NIH和高端疫苗公司攜手合作的好消息。（圖／翻攝美國在台協會）

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