南韓設立疫情特管區　美軍沃克營離「新天地教會」太近緊急封營

▲南韓大邱市已經被設立為「疫情特管區」。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）確診病例連日暴增，截至22日累積確診已經達到437例，光是產生「毒后」的「新天地教會」所在地大邱，就有209起確診案例，這不僅讓南韓政府在21日就緊急設立「疫情特管區」，甚至駐韓美軍的沃克營(Camp Walker)也因為離「新天地教會」只有2公里，緊急封閉營區。

南韓國務總理丁世均指出，將東南部的大邱與慶上北道的清道郡設為「傳染病特別管理地區」中央政府將集中支援「特管區」，優間解決病床、醫務人員和醫療設備缺乏等問題。

大邱是南韓第四大城市，人口250萬，市長權泳臻要求民眾不要出門，戴口罩預防，許多商家已經臨時停業。

韓媒《NEWS 1》指出，美軍駐大邱的軍事基地之一「沃克營」（Camp Walker）距離疫情嚴重的「新天地教會」僅約2公里，目前沃克營已經緊急封鎖，基地出口處執勤的軍人均配戴口罩上崗。

▲新天地教會離沃克營(Camp Walker)只有2公里。（圖／翻攝自Yonhapnews）



雖然美軍在大邱當地只編制4個營的兵力，分別是沃克(Camp Walker)、亨利(Camp Henry)、喬治(Camp George)、凱洛(Camp Carroll) 共同形成「大邱駐地」(Garrison Daegu)的中型基地，但是如果把眷屬、文職、附編韓軍以及韓籍員工在內，人員數量可以多達1萬人，因此大邱疫情大爆發，也讓美軍相當緊張。

根據《韓聯社》最新報導，駐韓美軍對於1起軍人疑似確診病例予以否認，他們說，儘管南韓的確診人數不斷增加，但位於大邱的軍隊裡沒有任何確診病例出現，報導的資料有誤。

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