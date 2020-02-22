公主號對比武漢包機　總統府：政府堅持的一直是防疫「不是政治」

▲總統府發言人丁允恭。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

鑽石公主號包機21日降落桃園機場，19位滯留日本的國人如願回台。針對外界關注武漢二次包機議題，總統府發言人丁允恭22日受訪時強調，政府堅持的原則一直是防疫，「不是政治」。

鑽石公主號包機21日順利從日本接回19位滯留國人，指揮中心22日表示，送醫過程順利，所有旅客心情也非常好，此次跨單位動員176人，對於包機順利完成第一階段任務，指揮中心對所有工作人員表達感謝。

總統府發言人丁允恭22日受訪時表示，昨天順利將鑽石公主號上台籍旅客接回台灣，過程中包含先前派出的檢疫人員、隨機的醫護人員、機上旅客，上機前都做完善的檢疫，機上也有口罩、護目鏡等完整的裝備，下機後也有做妥善的消毒工作，過程非常順利。

丁允恭強調，大家可以看到，這次鑽石公主號由台灣這邊派出華航執飛，落實這樣的防疫標準，「對比之前武漢飛來的班機，相信大家可以看到，在這個過程中，政府堅持的原則，一直都是防疫，而不是政治。」

丁允恭指出，政府的原則一直很清楚，一是回來國人的安全，二是維護國內防疫完整性，會在這樣的原則下，持續跟中國大陸方面溝通，妥適的幫助國人。

至於藍營包含前總統馬英九認為雙方應該「各退一步」，丁允恭重申，政府的原則很清楚，就是保障國人健康、維護國內防疫，「防疫的原則不適宜退讓，國人也不會接受」。

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