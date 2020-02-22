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安撫惶惶不安的心　台中南天宮辦遶境送符除疫法會

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▲台中南天宮舉辦祈福除疫法會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲南天宮主委吳光雄帶領大家上香祈福。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

新冠肺炎疫情雖然在台灣有緩和跡象，但是藥局外每天還是有排隊購買口罩的長長隊伍，加上下周就要開學，更是引起國人恐慌，台中南天宮22日就舉辦「祈福灑淨除疫法會」，關聖帝君不但出巡市區驅疫，廟方更發送清淨符，讓民眾隨身攜帶保平安，同樣也是吸引民眾大排長龍等著領符令。

▲台中南天宮舉辦祈福除疫法會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲開學在即，小朋友也來鑽神轎求平安。

南天宮上午舉行祈福灑淨除疫法會，主委吳光雄在高功法師道長何永隆等人陪同下，著全套道長服裝祈安，向眾神上香呈報疫情疏文，並集眾神神威為社會祈福消災，法師團也誦經植福，祈求庇佑眾生平安，關帝爺神轎也出巡除煞、除疫，安撫民心，祈求國泰民安。

▲台中南天宮舉辦祈福除疫法會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲民眾大排長龍等待鑽神轎、領清淨符。

吳光雄說，除疫法會除了集眾神神威為社會祈福消災以外，更希望透過民眾共同集氣為台灣加油、為人民祈福，現場有高功法師為信眾加持、灑淨，並送關聖帝君加持過的清淨符，方便隨身攜帶或是焚燒淨身，把身體不好的去除掉，不少民眾帶著小孩子來鑽轎腳祈福，希望開學一切平安。

▲台中南天宮舉辦祈福除疫法會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲關聖帝君帶著這符令出巡，為民眾灑淨。

吳說，廟方除了灑淨、送清淨符安定人心之外，民眾也要依照政府建議，密閉場合才戴口罩，空氣流通的空曠地不用戴，平常勤洗手，多增加防護措施，才能度過這波疫情。

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