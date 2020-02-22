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WHO聯合專家組飛武漢　陸學者解密考察時機

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▲WHO,世界衛生組織,譚德塞。（圖／路透）

▲WHO秘書長譚德塞。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

世界衛生組織（WHO）與大陸的聯合專家組今（22日）赴武漢考察。WHO秘書長譚德塞曾表示，該專家組匯集全球9國的流行病學、病毒學、臨床管理、疫情控制和公共衛生專家。他提到，聯合專家小組仍試圖對新冠病毒疫情的一些未知問題尋找答案。

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

▲醫護人員狀態是WHO聯合專家組前往武漢考察項目之一。（圖／路透社）

《環球時報》報導，世衛組織派出的12名專家陸於15日陸續抵達北京，與中國專家組成新型冠狀病毒肺炎聯合專家考察組，開始在北京、廣東和四川三地進行考察工作，但原先公佈的行程中並未包含湖北和武漢。

學者分析，聯合專家組此前未安排武漢，或因為當地處在防控疫情的關鍵期，接待能力有限。聯合國駐中國協調員羅世禮也曾表示，因武漢正處於緊急狀態中，當地衛生服務系統資源緊缺，且承受巨大負荷，不是去武漢的最佳時機。

▲▼ 新冠病毒顯微鏡彩照首度公佈 。（圖／NIAID Flickr）

▲病毒溯源是聯合專家組考察重點 。（圖／NIAID Flickr）

對於聯合專家組決定要去武漢考察的意向轉變，耶魯大學全球健康政策與經濟學助理教授陳希認為，武漢近幾日的新增確診病例數量遠小於治癒病例數，醫療系統可能有更多的資源被釋放出來。「在這樣的情況下，已經具備了一定條件接待聯合專家組的考察。」

報導稱，聯合專家組在中國考察，武漢是「不可少的一站」。陳希表示，此次聯合專家組前往武漢工作的重點之一會是「病毒溯源」，需要與中國的流行病學專家合作，調查病毒的源頭，及確認病毒是否已經停止從動物向人類的傳播。

至於中國醫務人員感染的情況及長時間封城下對居民精神狀況的影響，也被預期是聯合專家組考察的重點之一。據悉，來自WHO的專家組成員此前已針對新冠肺炎疫情形勢、醫療救治、社區防控、野生動物銷售管理等進行考察，並於廣州與鐘南山院士團隊座談。

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