女網友義大利旅遊皮包遺失求助匯款　潮警聯手行員及時拆穿阻騙

▲屏東縣潮州警方聯手銀行人員阻止林姓鎮民匯款被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東友導

屏東縣潮州鎮林姓鎮民接獲女網友佯稱在義大利旅遊，皮包遺失，身無分文，拜託他匯現金到她戶頭應急，他不疑有她，匯入對方指定戶頭，卻是被警示凍結，對方另提供一組帳號，行員發現有異報警，警方到場及時阻止他被騙。

潮州警分局中山路派出所警員簡孝賢、陳熙葳日前擔服巡邏勤務，於12時30分許接獲潮州郵局行員報案，一名男子臨櫃欲辦理境外銀行匯款，使用手機LINE軟體與對方傳遞訊息，但所填寫之帳號早已列管為警示帳戶，無法轉匯，林男再填寫另一戶頭欲重辦轉匯時，行員察覺有異，懷疑該男子遭網路詐騙，報警協助。

簡、陳兩人到場了解並詢問其匯款用途，55歲的林男表示，在交友網站認識一名女網友，對方到義大利旅遊，因皮包遺失，身無分文，要他匯款3萬5000元至國外協助友人戶頭應急。

簡等2員認為對方是境外網路「假感情真詐騙」，在耐心勸說及提供相關詐騙案例與佐證下，林男卸下心防，提供手機LINE通訊內容予員警查看，發現對談內容為網路愛情詐騙老梗，讓他恍然大悟，立即停止匯款。

警方呼籲民眾，凡涉網友要求匯款情事，謹記防詐三原則，冷靜、仔細聽對方說什麼、小心求證，或撥打165反詐騙專線，以免被騙。

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