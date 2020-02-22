71歲婦騎腳踏車10公里外訪友　返途「落鏈」… 警化身黑手救援

▲屏東縣東港警分局崁頂分駐所警員高聖峰、羅昱廷二員，修好婦人「落鏈」腳踏車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警分局崁頂分駐所警員高聖峰、羅昱廷二員，於日前執行巡邏勤務時，行經崁頂鄉187縣道，看到腳踏車旁的一名老阿嬤手足無措而且滿手油漬，主動上前關心，原來是腳踏車鏈條脫落，經員警協助修復後，老阿嬤開心地騎著回家。



警方表示，71歲的羅姓老阿嬤由崁頂鄉園寮村訪友後騎乘腳踏車要返回潮州鎮住家，但腳踏車騎至中正路與後壁路口時，卻發現腳踏車突然「落鏈」，她一人獨自蹲在大馬路旁修理半天，都無法修好，心裡很著急，不知如何是好。

警方了改後，擔心她的安危，便將她的腳踏車牽至崁頂鄉公所停放，並帶她到鄉公所內把手清洗乾淨，隨後修理腳踏車，警員高聖峰徒手將卡死的腳踏車鉸鏈慢慢鬆解，再將鍊條慢慢裝回齒輪上，經過一番的努力後，修復她的腳踏車，讓她很開心地騎著腳踏車返回住家。

臨離開前一再對警方熱心協助一再道謝，並表示，如果沒有警察的幫忙，真的不知該怎麼辦。



東港警分局長劉清俊肯定高、羅兩人主動積極為民服務的精神，足為員警表率，並讓民眾感受需要幫忙時，警察立即出現在身邊，也讓民眾知道警察永遠是民眾最好的朋友。

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