滿州鄉出風鼻發現海豚幼體　海巡步行30分鐘救援‥已魂斷

▲南部分署第六岸巡隊東部巡邏組人員在滿州鄉出風鼻岸際就地掩埋這隻豚鯨。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署第八巡防區指揮部在20日晚20時許接獲民眾通報，指位於屏東縣滿州鄉出風鼻岸際發現一隻鯨豚，第六岸巡隊立即派人查看，由於車輛無法通行，21日一大早再派員前往處理，發現該隻鯨豚已死亡，並通報成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心及海洋保育署海洋生物保育組後，實施就地掩埋。

南部分署第六岸巡隊東部巡邏組人員昨晚接獲這隻出現在滿州鄉出風鼻岸際的通報後，由於該處車輛無法通行，今天上午8時前往民眾通報地點查看，並由安檢人員從南仁漁港往南沿岸步行約30餘分鐘後，才抵達出風鼻岸際，看到這隻鯨豚已死亡，隨即實施檢視及量測(長145公分、屍身呈現腐爛狀態)，並通報成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心王副教授判定為弗氏海豚幼體。

另經屏東縣動物保護及保育科陳技士表示因鯨豚已死亡腐爛並無研究價值，委請安檢人員就地掩埋即可，並肯定海巡人員在海洋生態保育及維護工作上的努力。

南部分署第六岸巡隊表示，海巡署除查緝不法外，平時也積極投入海洋保育工作，民眾如在岸際發現鯨豚或海龜等保育動物擱淺，可透過「118」服務專線通報海巡署，海巡署將立即派員協助處理，拯救每條珍貴的海洋生命，共同守護海洋環境。

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