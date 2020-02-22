每日測量體溫三次、酒精消毒搭配勤洗手　嘉市公托照常收托

▲嘉義市政府社會處處長林家緯視察嘉義市公托。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

考量家長上班且0-2歲嬰幼兒送托照顧需求，嘉義市公私立托嬰中心照常收托，嘉義市政府社會處處長林家緯關心幼兒健康，至本市東區公共托嬰中心、西區公共托嬰中心、私立心寶托嬰中心及私立嘉基托嬰中心視察防疫措施，要求托嬰中心確實做好各項防疫工作，為幼兒健康把關。

▲公托勤於管控幼兒額溫。（圖／嘉義市政府提供）



林家緯表示，防疫工作需要家長與托嬰中心一同努力，市府也因應新型冠狀病毒(武漢肺炎)疫情發放家長通知單，確認本市4間托嬰中心工作人員與家長皆無中央流行疫情指揮中心公布之需進行居家隔離情形，並要求家長接送時在門口等候，且接送時建立測量體溫、酒精消毒及洗手等防護SOP，孩子收托期間一日至少測量3次體溫，若孩子發燒(耳溫38度)即通知家長帶回就醫並在家休息等防疫措施。

▲鼓勵幼兒勤洗手。（圖／嘉義市政府提供）



嘉義市府團隊與所有托嬰中心工作人員都嚴陣以待，利用下課後時間，積極進行環境消毒及各項防疫步驟，除了針對所有進入中心人員於門口設置之體溫量測站量體溫，並提醒家長以75%酒精或濕洗手方式進行手部消毒等正確洗手步驟。

而托嬰中心針對嬰幼兒經常接觸之物品表面(如桌椅、教玩具、閱讀書櫃、門把、電燈開關等)用1：100（500ppm）漂白水稀釋液製成的消毒水進行擦拭及消毒清潔。



托嬰中心收托0至2歲嬰幼兒，年紀小，抵抗力弱，防疫作為需更加嚴謹，遇有嬰兒發燒、咳嗽、流鼻水均請家長儘速帶孩子就醫減少外出，落實生病不送托，保護自己也保護別人，防疫需要共同配合組成安全網，一起為嘉義市嬰幼兒健康盡一份心力。

►對抗病毒靠這瓶