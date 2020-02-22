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邪教？韓神秘「新天地教會」助長疫情　信徒生病也要上教堂

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▲▼ 南韓大邱新天地教會發生集體感染，展開消毒。（圖／路透）

▲ 南韓大邱在新天地教會發生集體感染後展開消毒。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

南韓官方今（22）日午間宣布，全國所有行政區皆淪陷為新冠肺炎疫區，在這些確診案例中，多數都來自大邱（Daegu）的「新天地教會」。這個被指控為「邪教」的新天地教會，到底來歷是什麼？據了解，新天地教會嚴格規定信徒的「出席率」，若是無故缺席將面臨「強烈訓斥」等責罰，若無法參與傳教，也必須繳交罰金。

據《首爾新聞》報導，新天地教會創立於1984年，教會全名為「新天地耶穌教證據帳幕聖殿教會」（SCJ），他們認為他們才是基督真正繼承者，創辦人李萬熙則被信奉為基督再世，並且將在審判日帶領信徒進入天堂。新天地教會在韓國則有將近20萬名信徒，光韓國大邱地區的信徒就有將近1.3萬人。

韓國主流教派將新天地教會視為「異端」或「邪教」，最主要是他們招募信徒的手法。教會要求信徒們每週三和週日都要參加禮拜，為了要管控信徒的出席率，信徒們必須透過「認證」表示有到場參與，身分認證的方式有兩種，一種是指紋辨識，另一種是手機QR code，若是無故缺席會被嚴厲斥則，沒有傳教將支付罰金。

▲新天地教會。（圖／翻攝自Yonhapnews）

▲新天地教會。（圖／翻攝自Yonhapnews）

新天地教會以京畿道果川總部為中心，在全南韓主要城市有12個支派，12個支派都有自己的中心教會。由於教規紀律嚴明，信徒們都不敢違背，即使節日放假，也會到鄰近的教堂進行「身份認證」。現已退出教會的前信徒表示，不能只單看，新天地提供的資料，而是要快速掌握「信徒出席率」，將對疫情會有很大的幫助。

大邱是南韓第四大城市，擁有約240萬人口，其中超過100名確診新冠肺炎的患者，都曾前往新天地教會。南韓政府21日宣布，將大邱與鄰近的清道郡指定為特別管理區。

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