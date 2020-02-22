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南韓433例炸裂！台網友卻激讚「這一局真不錯」　2高招跪了：比日本政府強

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,南韓。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓淪陷。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

新冠肺炎肆虐東北亞，南韓確診人數這幾天內大幅攀升，累積狂飆到433人。眼看當地病例數炸裂，台灣網友卻抱持不一樣的看法，認為南韓政府做事效率似乎比日本好，更有鄉民分析2點，盛讚「這一局真的不錯！」

南韓新冠肺炎確診人數暴增，除了大邱新天地教會爆發集體感染，接著陸海空三軍中鏢，就連醫院也出現大規模院內感染。目前，南韓政府已將大邱、慶北列為「傳染病特別管理區」，並將警戒級別升為「橙色」，當局表示，若進入社區感染時，將考慮升為第一級警戒。

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▲南韓433例炸裂！台網友激讚「這一局真的不錯」　2高招跪了：比日本政府強。（圖／翻攝自PTT）

▲網友一面倒認為，南韓至少很認真在驗。（圖／翻攝自PTT）

眼看南韓淪陷，台網友卻有全然不同的解讀，一名鄉民在PTT發文表示，「大家都看到韓國病例數炸裂，這是因為韓國政府積極篩檢吧？只要有病症和接觸史就篩檢才會確診，但日本好像還不是很積極的隔離和篩檢，可見韓國政府做事情比日本好吧？」

他直言，「南韓政府畢竟政黨輪替好幾輪了，不像日本自民黨幾乎算萬年執政，一堆官二代、政二代，一般年輕人根本無法參與政治，雖然韓國也有財閥的問題就是了，不過民主政治政府的公務員，素質勢必比較高吧？」

▲▼ 南韓大邱新天地教會發生集體感染，展開消毒。（圖／路透）

▲韓大邱新天地教會發生集體感染。（圖／路透）

還有另一名網友更大讚，「韓國政府這一次做的不錯！第一，在不禁中國、不惹中國的狀況下，衝高感染數，變相讓中國人民不敢入境，還幫南韓人民心中種下反中種子；第二，敲打邪教，直接讓邪教曝光，全民公審，政府輕輕鬆鬆就瓦解它，所以...只要後續南韓政府有控制好狀況，這一局真的不錯。」

對此，網友們也附和道，「確實是奇招」、「至少很認真驗，有把驗的門檻降低」、「有面對總比粉飾太平好」、「南韓猛驗、日本敷衍、印尼裝死」、「南韓正面面對，日本到現在還在掩耳盜鈴」、「韓國是大媽一個業力引爆，之前算好」。

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