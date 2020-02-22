疫情衝擊大！高雄老字號餐廳祥鈺樓撐不住　2月底暫時歇業

▲祥鈺樓老闆介紹自家招牌蔥油餅。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄老字號餐館祥鈺樓，不敵新冠肺炎疫情，生意一落千丈，80多歲的老闆朱金鴻決定在2月底歇業，朱金鴻說生意比起以往只剩一、兩成，每天備料難備，無奈表示陸客減少還能承擔，但面對疫情真的無能為力，就盼能在5月份復業，不少客人也都很惋惜，趕在關門前來品嘗料理。

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▲祥鈺樓外觀。（圖／記者洪靖宜翻攝）

以傳統江浙菜聞名的祥鈺樓餐廳，就位在高雄三多路上，店裡招牌就是葱油餅，客人到餐廳第一道就是要點蔥油餅，一天最好可以賣到500張，還有各式道地的江浙名菜，每逢佳節生意強強滾，但現在遇上新冠肺炎(COVID-19)也讓老字號的餐廳撐不住了。

▲老闆熱情打招呼，讓不少顧客都相當捨不得。（圖／記者洪靖宜翻攝）

80多歲的老闆朱金鴻表示，由於目前肺炎疫情都還沒到最高點，從2月初時就感覺到心裡毛毛的，過年到初三就感覺生意有差，很多餐會都取消，越看越嚴重，考量生意只剩一兩成，每天備料也不好備，備太多怕客人不多，備少客人要點什麼都缺，和員工協調下，幾位員工依法予以資遣，年資到的辦退休或是放無薪假，趁著機會休息一下。他透露，目前預計先休息兩個月，看能否在母親節時復業。

他也無奈表示，陸客減少還能承擔，但面對疫情真的無能為力。而不少客人也趕在熄燈前趕緊來品嘗美食，有顧客大讚祥鈺樓菜色好環境優，聽到要歇業都非常惋惜，也會把握時間多來幾趟；其他客人也盼疫情趕快過去，這樣才有美食吃。

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