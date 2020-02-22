▲ 台東縣中小學聯運登場，參賽選手及工作人員加強健康自主管理。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導



109年台東縣中小學聯合運動會田徑比賽，22日起一連2天在縣立體育場登場，有來自全縣各高中職、22所國中及97所小學818名選手參加，並將選拔優秀選手代表台東縣，參加4月在屏東縣舉行的今年全中運，為因應新冠肺炎疫情持續不減，今年取消開閉幕典禮，在縣長饒慶鈴指示防疫不鬆懈下，縣府教育處也特別要求所有參賽單位及工作人員做好健康自主管理，若有發燒狀況當天不得參賽。

教育處長林政宏表示，為考量縣各校選手參賽權益及成績，做為日後升學參考依據，且4月18日起在屏東縣辦理的109年全中運也宣佈照常舉行，因此經研商並參酌其他縣市的方式，本次運動會田徑比賽在縣立體育場辦理，本項賽會為109年台東縣第一場大型田徑賽，共辦理123項比賽、1440人次參與，2天比賽也將作為選拔優秀選手代表臺東縣參加全中運的成績參考。

為因應武漢疫情之防護與宣導，此次中小學聯運縣府教育處特別要求各參賽學校於競賽期間加強選手衛教宣導及健康自主管理，另各校進場前每日將繳交當日上午體溫檢測表，交由承辦學校寶桑國中收執，未繳交者當天測量無發燒始可進場，倘若有發燒狀況當天不得參賽。教育處也請承辦學校寶桑國中準備適量酒精提供大會裁判及各編組大會工作人員消毒及足量肥皂便於洗手，裁判及工作人員也需於當日上午8點30分在服務台測量體溫，希望能夠讓大家安心。

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