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新北燈會千人擲筊大賽熱鬧登場　逗陣幫土地公過生日

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▲ 新北燈會千人擲筊大賽熱鬧登場 逗陣幫土地公過生日。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北燈會千人擲筊大賽熱鬧登場，逗陣幫土地公過生日。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020新北燈會開幕至今，每天吸引滿滿賞燈人潮，適逢土地公聖誕將近，特別於2月23日辦理「千人擲筊大賽」，逗陣幫土地公過生日，並與主燈「新北十景」烘爐地土地公相呼應。搏得好運的民眾，可以來試手氣，連續擲得最高聖筊前10名者，就有機會把iPad Air、wifi掃地機器人、無限吸塵器、40吋LED液晶電視等大獎帶回家。

民政局長柯慶忠表示，新北燈會精緻燈組無論日拍夜拍都精彩，每日吸引許多民眾到大都會公園賞花燈、喝咖啡、DIY，每個周末假日還有精彩表演，本週除有蘋果兒童劇團及安排樂團之夜帶來精彩演出，適逢土地公聖誕將至，也邀請民眾一起參加「千人擲筊大賽」，祈願土地公祝福滿滿。

▲ 新北燈會千人擲筊大賽熱鬧登場 逗陣幫土地公過生日。（圖／新北市民政局提供）

▲「千人擲筊大賽」逗陣幫土地公過生日，並與主燈「新北十景」烘爐地土地公相呼應。

民政局表示，「千人擲筊大賽」遊戲規則十分簡單，初賽千人海選，前100名連續擲出3個聖筊，並取得「新北五鼠」「通關令箭」者，可進入第二階段百人決選賽，以連續聖筊數目排列名次，前10名可獲得板橋埔墘福德宮、中和南山福德宮、三重同仁宮贊助總值10萬元的iPad Air、wifi掃地機器人、無限吸塵器、40吋LED液晶電視等超級大獎。

沒能擠進前100名的民眾也別難過，每位參賽者都可獲贈新北特別版「包公小提燈」，入圍前100名者還可把新北宗教文創品「獅子大開口」帶回家，讓參賽者有獎不完的好運氣。此外，2月24日還有「擲筊送烘爐地發財金」系列活動，千萬別錯過！

民政局表示，民眾參加千人擲筊大賽時，除了試試手氣，各項防疫措施也不能鬆懈，提醒民眾勤洗手、戴口罩，主辦單位將為每位參賽者測量額溫，避免發燒不適的民眾參賽，也會在民眾接觸筊杯與參與活動期間，提供乾洗手與酒精充分清潔手部，讓所有人盡興擲筊、安心回家。

2020燈會活動詳細資訊，歡迎上新北市政府民政局網站查詢。網址：https://www.ca.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=05732124190ca6e2

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