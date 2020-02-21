▲ 落實行動治理提升優質生活環境，侯友宜走訪蘆洲里長座談傾聽民意。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

持續傾聽基層心聲，新北市長侯友宜21日率市府行動團隊前往蘆洲區，與當地里長面對面溝通，針對南、北側農業區、電塔地下化、道路、交通及附屬設施改善、汙水下水道、公園規劃等議題進行討論，提升民眾更優質的生活環境。

「市府、區公所、里長跟議員，咱都是一家人」侯友宜強調，面對廣大市民，首要任務就是解決問題、滿足民眾需求，他要求每場座談前事先彙整各里的問題，能處理的就馬上處理，不能處理的當面協調，找出最佳解決方式。

由於蘆洲是新北人口密度第二高的區域，會議多位里長關心區內基礎建設問題，其中對於早期的排水溝如鴨母港溝、水湳大排等淨化及綠美化議題，侯友宜當場責成請水利局思考，是否需設置中小型污水處理站，以強化排水防洪功能，改善水質，達到市民親水之願景。

▲ 2019年市長行動治理里長提案，蘆洲區列管案件19件已解列18件，達成率高達95%。

此外，水利局表示，鴨母港溝礫間污水處理設施已發包，後續為了朝向污水分散處理之規劃，將配合蘆北擴大都市計畫，於區域內規劃大型水資源回收中心。

而針對蘆洲南北側農業區開發，城鄉局預定2021年底通過都市計畫審議，續由地政局辦理區段徵收相關作業，預計於2023年底動工、2026年完工，侯友宜也指示，該二局處依照期程辦理，推動過程或將面臨很多挑戰，要積極與民眾溝通，但這是既定政策，絕不改變。

另外，電纜或電塔地下化基礎建設，侯友宜也責成養工處、經發局、台電按照期程完成管線埋設及纜線拆除。

民政局長柯慶忠表示，2019年市長行動治理里長提案，蘆洲區列管案件19件已解列18件，達成率高達95%，今日提出的各項問題除了請研考會落實管考與追蹤外，未提到的問題，里長們後續也可以提供書面資料給區公所彙整，供市府相關單位研議，以滿足市民需求。

含75%酒精！茶樹精油乾洗手組來啦