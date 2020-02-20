怕！重罰新制上路「新北酒駕數降1成」　宿醉肇事仍頻傳警加強查緝

▲酒駕新制上路新北警方加強宣導查緝，查緝的酒駕件數有效下降1成。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）



記者陳豐德／新北報導

108年7月酒駕新制上路，新北警方透過各種管道宣導及依地區特性、治安及交通狀況靈活規劃勤務，持續加強執法；經分析後發現，相較新制前7至12月取締酒駕件數從6080為5482件，酒後駕車肇事數也從原本的964變成869件，皆下降約10%，且108下半年度沒發生酒後肇事死亡案，可見用路人普遍擔心高罰則而願意守法上路。

警方配合大數據分析，篩選出新北市地區108年易發生酒後駕車肇事之熱時（17-22時）及熱點（48處），規劃各項防制酒後駕車勤務，針對重點路段及聯外道路等規劃警力加強查緝，利用「封鎖式」、「分散式」路檢及巡邏勤務，全面防制酒駕行為，讓酒駕者「不敢」、「不能」有絲毫僥倖心理。

另外針對部分駕駛人宿醉駕駛肇事（6-12時）之情形，於108年度共發生209件，佔總數約24%，可見仍有不少的宿醉駕駛案件，除持續要求所屬分局加強日間易肇事地點及時段勤務規劃，更期望透過全天候不間斷之稽查，能有效減少酒駕行為發生。

「道路交通管理處罰條例」加重酒駕處罰修正案自7月1日起正式實施，針對汽、機車酒駕採分流、累犯、拒測、慢車酒駕、拒測等皆有加重罰則，並增訂處罰同車乘客及對酒駕肇事致人重傷或死亡得沒入車輛等規定，新北警再次呼籲，酒後駕車具有不確定的高度風險，如果遭警方稽查取締，不但罰鍰金額大幅增加，如果不幸發生交通事故，損失的將會是自己、家人以及無辜第三人的生命財產。

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