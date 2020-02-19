▲ 中華商場重現汐止雍和園區，新北攜手群募平台保留拍攝場景。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

公視影集「天橋上的魔術師」在新北市招商一條龍服務的雍和建設2期基地，重現80年代中華商場風采。市長侯友宜18日特別前往關心劇組拍攝狀況，展現新北市對影視產業在新北留下影音記錄給予高度支持，未來將結合新北市的青創政策協助拍攝劇組募資，將中華商場拍攝場景原地保留3個月，讓民眾能夠重溫80年代的商場風華。

侯友宜表示，創業政策要務實，新北市府今正研擬透過募資平台，幫助新創業者的產品有市場聲量與曝光度，增加消費者的注意。在影視產業上，市府2019年也在林口國際媒體園區基地成功招商東森及三井進駐，打造集合數位娛樂、科技媒體、商場美食的複合型媒體影視聚落。

▲ 新北市府各單位積極協助劇組後續需求事宜，號召台灣80年代在新北市發跡的企業一起交流。

侯友宜說，顯示新北市府不論在青創或影視產業都非常重視，希望能夠藉此帶動新北產業轉型與升級。這次參觀公共電視年度大戲「天橋上的魔術師」的拍攝場景，拍攝劇組對於場景保留的未來規劃與願景，市府一定積極給予行政上的大力協助，也會藉由活動舉辦讓拍攝場景成為觀光經濟的資產，創造第二曲線的可能性。

侯友宜指出，天橋上的魔術師，是以台灣80年代台北中華商場為背景展開連串故事，在新北市汐止的雍和2期基地重現中華商場場景，集合影視產業優秀的美術跟創意人才，重新打造的中華商場不僅拍攝地場景考究，還原度極高。在拍攝協助上，文化局協拍中心與工務局不僅協助臨時建照申請，也加速幫助劇組在新北市場景拍攝的申請流程，給予必要的行政協助，希望為台灣的影視文化產業貢獻心力。

▲ 新北市長侯友宜參觀公視為「天橋上的魔術師」搭建的80年代中華商場拍攝現場。

經發局指出，80年代是台灣文化跟產業上都屬於轉型的年代，當時的創業家提出的創新，不少成為了經典，改變了台灣脈絡。而30年後的台灣，也處於創新轉型年代，新北市府也希望搭上創新概念，但用務實做法幫助新創業者落地。

經發局表示，未來市府各單位將會積極協助劇組後續需求事宜，經發局除了與群募業者合作共同保留場景外，也將扮演平台角色，希望能號召台灣80年代在新北市發跡的企業一起交流，促進異業結盟跟合作的可能，讓台灣的經典持續。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▲ 侯友宜表示，拍攝劇組對於場景保留的未來規劃與願景，市府一定積極給予行政上的大力協助。雍和建設董事長楊景松（左2）、公視總經理曹文傑（右1）。