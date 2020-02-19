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三重重陽派出所新廳舍落成啟用　侯友宜盼警民同心守護治安

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▲ 三重重陽派出所新廳舍落成啟用 侯友宜盼警民同心守護治安。（圖／新北市政府提供）

▲ 三重重陽派出所新廳舍落成啟用，侯友宜盼警民同心守護治安。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府警察局三重警分局重陽派出所18日落成啟用，市長侯友宜出席揭牌祝賀，感謝地方民代的支持，讓同仁擁有新穎舒適的辦公環境，期勉警察弟兄心存感激，為市民服務更用心到位，齊心守護三重地區的治安。

侯友宜表示，三重警分局重陽派出所自2009年成立，轄區人口近5萬人，當時租賃民宅為辦公廳舍，每月租金高達38萬元，感謝地方民代與里長志工的支持，讓重陽派出所得以在集賢環保公園興建落成，解決辦公空間不足的難題，也提供更舒適的待勤空間，期勉警察弟兄以感恩的心服務市民，整頓交通、維護治安，讓新北市成為安居樂業的好地方。

警察局表示，重陽派出所新建廳舍於2018年10月31日開工，2019年12月19日驗收完成，為地上3層建築，面積達370.53坪，不僅有效紓解辦公空間不足問題，更提供乾淨明亮的環境，也提醒市民朋友重陽派出所已由集賢路161號，遷移至現址三重區五華街369號，歡迎民眾洽公交流。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▲ 三重重陽派出所新廳舍落成啟用 侯友宜盼警民同心守護治安。（圖／新北市政府提供）

▲ 三重重陽派出所新廳舍落成，讓警察同仁擁有舒適辦公空間。

▲ 三重重陽派出所新廳舍落成啟用 侯友宜盼警民同心守護治安。（圖／新北市政府提供）

▲ 三重重陽派出所新廳舍落成，提供更好的治安服務。

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