▲ 新北樹林山佳地下道，3/3起試辦汽車時段性單行道管制。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府交通局為改善樹林區山佳地下道部分路段狹窄無法會車情況，將自3月3日起試辦汽車時段性單行道管制，以確保用路人通行安全。

交通局交通管制工程科科長陳建成表示，山佳火車站旁地下道，是通往中山路、中和街的重要通道，但因原有涵洞車道窄小，會車不易，隨著周邊人口增長，尖峰時段經常交通打結。

陳建成指出，山佳地下道車流主要集中於上、下午尖峰時段，上午尖峰多為往中山路方向，下午尖峰則往吉祥街與中和街方向的車流量大，因大多是機車通行，且目前道路寬度尚足供汽車單向、機車雙向通行。交通局經邀集相關單位會勘並與區公所、里長協調後，決定自3月3 日起試辦汽車時段性單行道管制，即上午7時至8時禁止汽車經山佳地下道往吉祥街與中和街方向行駛；下午17時至18時禁止汽車經山佳地下道往中山路方向行駛，至於機車、慢車及行人則不受時段性單行道管制。

陳建成則表示，交通局已設置管制標誌牌面，並協請樹林警分局加強違規勸導和取締，也呼籲民眾行車應依標誌、標線及號誌指示，遵守交通規則，共同維護用路人安全。

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▲ 新北樹林山佳地下道會車不易。