蔣萬安要求公開「北部女」第24例縣市　陳時中：公布就能安心嗎

記者柯沛辰／綜合報導

國內出現第24例新冠肺炎（COVID-19）確診病例，指揮中心透露患者是60歲「北部女」，發病29天才確診。國民黨立委蔣萬安21日質詢時認為，應該公布「北部女」所在的縣市，讓民眾安心。不過，衛福部長陳時中當場反問，「公布以後就會安心嗎？」

蔣萬安質詢時指出，現在國人很擔心第24例確診案例，若政府隱匿訊息，不僅造成民眾恐慌，地方政府也無法積極消毒，「部長我知道，你有你專業判斷的角度，但應該至少（公布）在哪一個縣市，或是哪一個行政區，讓民眾們安心，而不是現在很多的訊息都非常模糊。」

▲衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

陳時中聽完立刻反問「公布以後就會安心嗎？」他解釋，地方政府一定都知道個案確切位置，「我們態度很清楚，已掌握特定對象，我們不公布；不能掌握特定對象，我們公布。就像鑽石公主號不能掌握特定對象，我們用細胞簡訊全部一次公布，進一步掌握疫調。」

蘇貞昌緩頰，自疫情發生以來，指揮中心天天召開數次記者會，不斷向民眾報告最新資料，所以這次國人對政府予以高度信心和肯定，「疫情透明公開我們做到了，但有一些不必引起不必要干擾。」

蔣萬安有意繼續追問，但礙於質詢時間已到，麥克風被關閉。

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

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