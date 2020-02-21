蝙蝠身上有至少200種新冠病毒　洞穴還繼續發展新病原體

▲蝙蝠身上有至少200種新冠病毒。（示意圖／美聯社／達志）

實習記者曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）的確診病例已破7萬，但病毒來源目前卻仍不確定。研究指出，蝙蝠所含的病毒比例最高，很可能會導致人畜共患病，且在蝙蝠身上，不只鑑定出至少200種的新冠病毒，還因居住洞穴的條件成熟，所以甚至能夠繼續發展出新的病原體。

據《日本時報》報導，彼得.達斯札克（Peter Daszak）2017年在科學雜誌《自然》（Nature）上的研究表示，蝙蝠所含的哺乳動物病毒比例最高，因此最有可能導致人畜共患病的情況出現。《自然》上的另一篇研究則表明，新冠病毒與中國雲南省的一種蝙蝠病毒在基因上，具有96%以上的同源性。

▲新型冠狀病毒。（圖／路透社）

彼得.達斯札克在10個國家、地區都設有團隊，每年都會進行約50次的蝙蝠狩獵，並將樣本冷藏，於高科技實驗室進行測試。2017年在醫學期刊《公共科學圖書館：病原體》（Plos Pathogens）上的研究分析顯示，蝙蝠所居的洞穴條件十分成熟，可以繼續混和出新的病原體，「有可能跑到人體內，出現類似SARS的疾病。」

新加坡國立杜克大學醫學院（Duke-NUS Medical School）新興傳染病項目負責人王林法（Linfa Wang）表示，「我有90%的信心相信，它是蝙蝠傳播的病毒」。

科學期刊《病毒》（Viruses）上的評論則顯示，截至目前為止，研究人員已經在蝙蝠中鑑定出至少200種新冠病毒。而期刊上的另項研究則指出，哥倫比亞大學（Columbia University）的研究人員在墨西哥的606個蝙蝠樣本中，發現了12種新的冠狀病毒，只是蝙蝠因為有著特殊的免疫系統，所以不至於會因為自身無數種的病毒而生病。