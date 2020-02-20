世衛組織：沒有證據顯示新冠病毒由實驗室製造

▲專家說，沒有證據顯示新冠病毒據是以生化武器的方式被製造出來。圖為新型冠狀病毒的電腦繪圖模型。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

世衛組織「東地中海區域辦事處」周三(19日)舉行記者會。會上，「東地中海區域主任」曼達里說，沒有證據顯示新型冠狀病毒是在實驗室製造出來的、也沒有證據顯表新冠病毒是以生化武器的方式被製造出來，新冠病毒是來自動物界。

南京大學「模式動物研究所教授」趙慶順告訴記者說，透過對相關病毒的基因組序列進行比對分析後，推論新型冠狀病毒2019-nCoV既不是人為製造、也不是從實驗室洩漏，而是很早就存在於蝙蝠和(或)中間宿主的身體中。

他說，如果要刻意製造一種讓人類感染的病毒，可以直接用已知的策略，無需捨近求遠，採用跟SARS序列有17%差異的RaTG13為基礎進行基因改造！

需知道，在出現2019-nCoV前，人類還完全不知道RaTG13的骨架可以感染人。因此，可以排除該病毒是透過基因工程手段（如轉基因和基因編輯）人為製造出來的可能。

觀察2019-nCoV與RaTG13全基因組序列比對的結果，可以發現：兩種病毒基因組之間核苷酸的差異，恰恰是隨機分散在整個基因組中，並沒有什麼特別集中的區域。

所以從這個意義上來說，這個2019-nCoV更有可能很早就存在於某個物種中，如蝙蝠、中間宿主如竹鼠等動物身體之中。