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世衛組織：沒有證據顯示新冠病毒由實驗室製造

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

專家說，沒有證據顯示新冠病毒據是以生化武器的方式被製造出來。圖為新型冠狀病毒的電腦繪圖模型。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

世衛組織「東地中海區域辦事處」周三(19日)舉行記者會。會上，「東地中海區域主任」曼達里說，沒有證據顯示新型冠狀病毒是在實驗室製造出來的、也沒有證據顯表新冠病毒是以生化武器的方式被製造出來，新冠病毒是來自動物界。

南京大學「模式動物研究所教授」趙慶順告訴記者說，透過對相關病毒的基因組序列進行比對分析後，推論新型冠狀病毒2019-nCoV既不是人為製造、也不是從實驗室洩漏，而是很早就存在於蝙蝠和(或)中間宿主的身體中。

他說，如果要刻意製造一種讓人類感染的病毒，可以直接用已知的策略，無需捨近求遠，採用跟SARS序列有17%差異的RaTG13為基礎進行基因改造！

需知道，在出現2019-nCoV前，人類還完全不知道RaTG13的骨架可以感染人。因此，可以排除該病毒是透過基因工程手段（如轉基因和基因編輯）人為製造出來的可能。

觀察2019-nCoV與RaTG13全基因組序列比對的結果，可以發現：兩種病毒基因組之間核苷酸的差異，恰恰是隨機分散在整個基因組中，並沒有什麼特別集中的區域。

所以從這個意義上來說，這個2019-nCoV更有可能很早就存在於某個物種中，如蝙蝠、中間宿主如竹鼠等動物身體之中。

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