　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「穿山甲是中間宿主」再添新證！港抗煞專家最新研究…曾找出SARS是果子狸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲穿山甲。（圖／翻攝微博）

▲穿山甲。（圖／翻攝微博）

記者鄭思楠／綜合報導

穿山甲是新冠病毒的潛在中間宿主又添新證據。香港大學管軼教授課題組與廣西醫科大學胡豔玲課題組合作的工作2月18日在論文預印網站bioRxiv上發佈，該研究表明「穿山甲」很可能是新冠病毒從蝙蝠到人類的中間宿主。

據《澎湃新聞》報導，華南農業大學2月7日曾發佈，華南農業大學、嶺南現代農業科學與技術廣東省實驗室教授沈永義、肖立華等科研人員，通過聯合攻關，在新型冠狀病毒潛在中間宿主的溯源上取得突破。他們的最新研究表明，穿山甲為新型冠狀病毒的潛在中間宿主。

此次，管軼課題組在新發表的論文中又佐證了這一資訊。在科研團隊發表的這篇《中國南部馬來半島穿山甲中2019-nCoV相關冠狀病毒的鑑定》的論文中提出，在儘管蝙蝠可能是2019-nCoV的宿主，但任何促進向人類轉移的中間宿主的身份都是未知的。

此次研究科研團隊從中國南部緝私行動中繳獲的穿山甲中分離出了新冠病毒。鑑定結果表明，元基因組測序鑑定出穿山甲相關冠狀病毒，屬於2019-nCoV相關冠狀病毒的兩個亞系，其中一個在受體結合區與2019-nCoV高度相似。

該研究表明，通過分析穿山甲冠狀病毒多個譜系的發現及其與2019-nCoV的相似性，所以應將穿山甲視為這種新型人類病毒的可能中間宿主，並建議將穿山甲從潮濕的市場上移除，防止人畜共患病傳播。

▲武漢肺炎疫情延燒，新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲新型冠狀病毒。（圖／路透社）

大陸國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制2月15日舉行的記者會上，科技部社會發展科技司司長吳遠彬曾表示，對於穿山甲可能是新冠病毒的中間宿主之一的研究，科技部正組織有關科研團隊進行論證，對新冠病毒從穿山甲到人的傳播方面也在進一步加緊研究。

據了解，香港抗SARS教授、港大新發病毒性疾病學講座教授管軼，曾2003年在廣州野味市場的果子狸身上，找到感染人類的SARS冠狀病毒。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

ET快訊
劉真病危昏迷…加護病房狀況曝光　「媽媽陪病榻旁」現場警衛站崗
「最強奶媽」爆接客！網曬「開房資料照」抖秘辛　謝薇安反擊
劉真已裝葉克膜14天　續用增加痛苦…知情人：這幾天是關鍵
盡快同意東航載我們回家！滯湖北陳情書：別再堅持讓華航飛
快訊／德國酒吧爆2槍擊案！至少8死5傷　槍手身分數量不明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

連續抗疫17天...39歲民警「顱內大出血」離世！　生前遺願曝光惹淚崩

終於離開公主號！　港府接回首批106人「專巴送隔離所」

遭控是「病毒源頭」！武漢病毒研究所：走在戰「疫」第一線我們問心無愧

日本「核酸檢測劑」不夠用！陸緊急捐贈一大批：感同身受

疫情待在家無聊　他偷獵「川普雞」po網炫耀：天天吃野味都膩了

「穿山甲是中間宿主」再添新證！港抗煞專家最新研究…曾找出SARS是果子狸

中華民意研究協會調查　超6成民眾贊成兩岸合作防疫

武漢封城前！父連夜趕回　重病女兒大哭：爸你真的回來了，我好怕

新冠肺炎有效藥曝光！　鍾南山薦「磷酸氯喹」：最大優勢在於安全

17歲女凌晨跳軌…列車輾過「齊膝斷開」身腳當場分離！沒有留下遺書

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

空間窄小？挑選多功能可折疊家具 6坪套房秒變寬敞「日式小清新風」

超有膽！新人歌手指定PK華晨宇　花花讚嘆「對手創作」很厲害！

鑽石公主號旅客「送車站就地解散」 日政府：已無感染風險...網全傻眼

期間限定！藏壽司北高雙店迎開幕　3種特別口味+金銀賞扭蛋快來試

連續抗疫17天...39歲民警「顱內大出血」離世！　生前遺願曝光惹淚崩

終於離開公主號！　港府接回首批106人「專巴送隔離所」

遭控是「病毒源頭」！武漢病毒研究所：走在戰「疫」第一線我們問心無愧

日本「核酸檢測劑」不夠用！陸緊急捐贈一大批：感同身受

疫情待在家無聊　他偷獵「川普雞」po網炫耀：天天吃野味都膩了

「穿山甲是中間宿主」再添新證！港抗煞專家最新研究…曾找出SARS是果子狸

中華民意研究協會調查　超6成民眾贊成兩岸合作防疫

武漢封城前！父連夜趕回　重病女兒大哭：爸你真的回來了，我好怕

新冠肺炎有效藥曝光！　鍾南山薦「磷酸氯喹」：最大優勢在於安全

17歲女凌晨跳軌…列車輾過「齊膝斷開」身腳當場分離！沒有留下遺書

Android 11開發預覽版無預警發布！10大新功能搶先看

探視獨居妹按鈴無人應　她急CALL救援...警破門驚見妹昏迷倒床邊

早上起床就摺被大NG？改變8個不自覺的晨間壞習慣　美好一天從頭開始

女發燒29天才確診！恐有社區感染？台醫「看法悲觀」：已達臨界點

送狗剪毛嫌貴！爸默默一舉動愛意爆發　女兒笑：我是撿來的

中職／兄弟5連勝熱身賽再戰桃猿　羅傑斯先發對翁瑋鈞

70歲父腦手術後臥床求扶養　女兒拿「成長過程照片」打臉

6歲小舞棍！學校師生前「solo」扭腰擺頭完美對拍...技驚全場

卡佩拉老鷹初登場等等　腳部傷勢恐再休兩周

上班族幻想閒汪「代排口罩」看板都做好　網笑翻：我會偷抱走

大陸熱門新聞

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

我們想回家！滯湖北979人寫陳情書：蔡總統，別再堅持讓華航飛

湖北男深夜爬入女友家！整棟住戶被強制隔離

「阻撓」台灣民眾回家路 新華社：民進黨政府可恥、嗜血

病毒攻擊力超強！陸專家：新冠肺炎比SARS難救

陸專家：新冠肺炎有可能像流感一樣長期存在

即／湖北確診驟減「一日破百死」

台商達芙妮　2019年關店2288家

重症患者病寫下7字遺書…隔天走了　醫護哭：永遠記得

武漢市第八醫院院長王萍確診！已找到供應血漿

15歲男「磚塊狠敲9下」...老師噴血倒地死了

2次都是陰性　她出院後才確診

湖北男翻牆會女友　整樓強制隔離

「打死不說來自武漢」　害老母親險病死..不孝子還搬逃

更多熱門

相關新聞

台1月手機銷售稍回溫

台1月手機銷售稍回溫

相較於2019年12月的銷售表現，2020年1月的台灣手機市場銷售稍有回溫；1月的手機總銷量約為63.9萬埠，相較於去年12月的53.3萬部，多了約10.5萬部的銷售量。值得注意的是，華為這次應是受到沒有搭載GMS服務、NCC切結書，以及新冠肺炎（COVID-19）疫情的多方影響，銷售額表現跌出了前10名。

連續抗疫17天　39歲警大出血離世

連續抗疫17天　39歲警大出血離世

鴻海公告駁斥復工緩慢拖累首季營收季減45%

鴻海公告駁斥復工緩慢拖累首季營收季減45%

日本核酸檢測盒不夠用！陸緊急捐贈一大批

日本核酸檢測盒不夠用！陸緊急捐贈一大批

民調：超6成民眾贊成兩岸合作防疫

民調：超6成民眾贊成兩岸合作防疫

關鍵字：

武漢肺炎武漢肺炎新冠肺炎新型冠狀病毒肺炎穿山甲

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

北部女確診「平日路徑」曝光　病況嚴重

劉真被爆「手術中心跳停止」至今還在醫院！榮總醫生曝現況

北部人注意！女發病29天確診　急追感染源

吳宗憲認了「我知情」：集中全力量幫劉真　曝辛龍目前狀況

劉真已昏迷13天！經紀人凌晨改口「對外求助」

即／20歲饒舌新星「遭人槍殺」！2歹徒衝進屋就開槍

北部女沒出國確診　名醫：她一直沒符合通報定義

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

醫接觸白牌運將遭攻擊　女兒心疼

停課標準拍案！1校2例即全校停課

劉真病危原因曝光！　動心臟瓣膜手術「心跳停了」

好市多驚見滅菌神水！她秒買：好大一瓶

小彬彬三婚想生　前妻祝多子多孫

快訊／再添一例新冠肺炎！北部60多歲女性「2年沒出國」

河正宇「否認濫用藥物」網不信！急曝證據保清白

更多

最夯影音

更多
麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉
小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面