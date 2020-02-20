「穿山甲是中間宿主」再添新證！港抗煞專家最新研究…曾找出SARS是果子狸

▲穿山甲。（圖／翻攝微博）

記者鄭思楠／綜合報導

穿山甲是新冠病毒的潛在中間宿主又添新證據。香港大學管軼教授課題組與廣西醫科大學胡豔玲課題組合作的工作2月18日在論文預印網站bioRxiv上發佈，該研究表明「穿山甲」很可能是新冠病毒從蝙蝠到人類的中間宿主。

據《澎湃新聞》報導，華南農業大學2月7日曾發佈，華南農業大學、嶺南現代農業科學與技術廣東省實驗室教授沈永義、肖立華等科研人員，通過聯合攻關，在新型冠狀病毒潛在中間宿主的溯源上取得突破。他們的最新研究表明，穿山甲為新型冠狀病毒的潛在中間宿主。

此次，管軼課題組在新發表的論文中又佐證了這一資訊。在科研團隊發表的這篇《中國南部馬來半島穿山甲中2019-nCoV相關冠狀病毒的鑑定》的論文中提出，在儘管蝙蝠可能是2019-nCoV的宿主，但任何促進向人類轉移的中間宿主的身份都是未知的。

此次研究科研團隊從中國南部緝私行動中繳獲的穿山甲中分離出了新冠病毒。鑑定結果表明，元基因組測序鑑定出穿山甲相關冠狀病毒，屬於2019-nCoV相關冠狀病毒的兩個亞系，其中一個在受體結合區與2019-nCoV高度相似。

該研究表明，通過分析穿山甲冠狀病毒多個譜系的發現及其與2019-nCoV的相似性，所以應將穿山甲視為這種新型人類病毒的可能中間宿主，並建議將穿山甲從潮濕的市場上移除，防止人畜共患病傳播。

▲新型冠狀病毒。（圖／路透社）

大陸國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制2月15日舉行的記者會上，科技部社會發展科技司司長吳遠彬曾表示，對於穿山甲可能是新冠病毒的中間宿主之一的研究，科技部正組織有關科研團隊進行論證，對新冠病毒從穿山甲到人的傳播方面也在進一步加緊研究。

據了解，香港抗SARS教授、港大新發病毒性疾病學講座教授管軼，曾2003年在廣州野味市場的果子狸身上，找到感染人類的SARS冠狀病毒。