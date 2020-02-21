第一次主持立法院會　游錫堃直呼緊張：新手上路敬請包涵

▲立法院長游錫堃首次主持院會，秘書長林志嘉從旁指導。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院新會期21日開議，行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備詢，同時也就新冠肺炎（COVID-19）的疫情報告說明，這也是立法院長游錫堃上任院長一職後首度主持院會。游錫堃會前受訪時表示，心中難免會感到緊張，「新手上路，敬請包涵」，自己會盡力而為主持院會。

游錫堃表示，自己就是平常心面對，過去在擔任行政院長時也曾到立法院備詢，當時立委有225席，「一年就220多個小時，三年就600多個小時」，所以對於立法院的環境還算熟悉。

▲立法院長游錫堃。（圖／記者李毓康攝）



針對立法院在開議後的防疫措施，游錫堃則說，立法院一直都有在密切觀察防疫指揮中心宣布的政策，今天立法院也有開會決定自主管理，如果本身有感冒的人就戴口罩，健康的人沒有戴沒關係，盡量落實自主管理。

此外，目前朝野黨團已擬定立法院支持加入「世界衛生組織（WHO）」共同聲明，並將於院會當中宣讀。對此，游錫堃表示，很難得各個黨團都有提出來，經過協商有共識大家也都簽名了，「既然大家都有共識，應該很容易順利通過」。

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