立法院4大熱門委員會搶破頭！　民進黨團下週協調抽籤

▲蘇貞昌拜會民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院新會期將於21日開議，民進黨團20日先行舉行黨團大會，會中除討論「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案，也就各常設委員會成員進行商討。民進黨團總召柯建銘表示，內政、交通、經濟、社福衛環等4個委員會皆已額滿，其餘外交國防、財政、教育文化、司法法制委員會仍有缺額，有待24日各黨團確定席次後再來協調、抽籤，屆時會比較精確。

行政院會20日上午通過因應武漢肺炎的特別條例草案，定名為「嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，授權編列新台幣600億元預算用於防疫與振興紓困，後續將送立法院審議。行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁等人隨後也前往黨團大會致意，爭取黨團成員支持特別條例草案，盼能儘早通過特別預算。

柯建銘會後受訪時表示，目前包括內政、交通、經濟、社會福利及衛生環境等4個較熱門的委員會皆已經登記8人額滿，其餘外交及國防、財政、教育及文化、司法及法制委員會則還有名額。他說明，若有超額的情況將抽籤決定，沒有抽中的立委則必須被分配到其他委員會。

柯建銘說，可能每個委員會中都能有7至8席民進黨立委，民進黨也曾經有過9席，就看24日各黨的抽籤情形，25日院會處理完特別條例後，會再舉行黨團大會協調一次。

柯建銘表示，有些部分黨團會來協調，會盡量讓每個人如願在專長領域上發揮，形成有力的戰鬥部隊，但立法院充滿學習，「過去不管什麼專長，每天碰到的議題都不一樣，只要專業認真都會有成就」。至於外傳社福衛環委員會成員要禮讓新人，柯建銘僅表示會往這方向協調。

此外，會中也修改黨團組織規程第8條、強制動員辦法第2條辦法，將過去乙級動員「每3人出席2人」的規定修改為「每4人出席3人」。柯建銘解釋，理由在於國民黨團38席加上無黨籍立委高金素梅、傅崐萁就有40人，若再加上台灣民眾黨團5席、時代力量黨團3席就有48人，「要把最有可能的危險全都算進來」。

柯建銘說，若依照過去的乙級動員辦法，民進黨團最多出席人數只有46席，但有時在野黨通通與執政黨站在對立面，「那種情況常常發生」，因此有必要修改動員辦法。

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