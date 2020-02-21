立院朝野發表共同聲明　支持政府持續爭取參與WHO

▲立法院新會期開議。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院新會期21日開議，行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備詢，同時也就新冠肺炎（COVID-19）的疫情報告說明，這也是立法院長游錫堃上任院長一職後首度主持院會。院會中也宣讀通過立法院朝野黨團共同聲明，強烈表達支持政府持續爭取參與世界衛生組織（WHO）。

共同聲明表示，立法院各黨團針對嚴重特殊傳染性肺炎疫情擴散，「鑑於我國地理位置臨近中國大陸疫區」，政府為有效防治，保障國人健康福祉，應積極參與WHO及世界衛生大會（WHA），與全球各國更緊密及全面合作。

▲立法院長游錫堃。（圖／記者李毓康攝）



聲明指出，WHO宗旨在追求全人類的最高健康標準，保障健康權的普世價值，不應該遺漏任何人。WHO作為最重要的國際醫療組織，應堅定捍衛此宗旨，不該因中國大陸以政治理由，損及台灣全體人民享有最高水準衛生及健康的權利，且誤將台灣列為中國大陸疫區的一部分，導致台灣被部分國家實施出入境管制或停航。

共同聲明表示，立法院嚴厲譴責中國大陸阻撓台灣參加WHO及WHA的打壓行為，我們呼籲WHO應更正視其資訊，將台灣排除於中國大陸疫區之外。

▲立法院新會期開議，行政院長蘇貞昌施政報告。（圖／記者李毓康攝）



聲明指出，台灣是國際醫療援助提供者，無論在實現全民健康覆蓋、提供緊急醫療援助、醫療專業衛生人員培訓、國際疫情捐款或醫療防疫專業水準等，台灣的發展經驗卓越且豐富，可成為許多國家寶貴的參考。台灣若納入全球防疫體系，將使更多國家受惠，也能使WHO的防疫努力更具成效。

共同聲明表示，台灣位居全球航道、金融、觀光、商業、貿易等樞紐要地，與全球各地居民交流往來密切，世界各國更該將台灣納在醫療防疫體系內，讓台灣成為共同防疫的一員。

聲明也指出，因應「嚴重特殊傳染性肺炎」全球防疫作戰，在WHO第146屆執行委員會會議期間及前後，台灣於全球防疫上的重要性、必要性及正當性，獲得國際間廣泛肯定及支持。

▲立法院新會期開議。（圖／記者屠惠剛攝）



共同聲明中呼籲，WHO應仔細聆聽國際社會的正義聲音，遵守專業中立，儘速尋求適當模式，以完整無礙的制度化方式接納台灣參與WHO的組織運作。

共同聲明中也表示，值此全球抗疫的緊急時刻，立法院強烈表達支持政府持續爭取參與WHO；也要求政府積極結合友邦及理念相近國家等友我力量，持續爭取參與WHA，以及完整參與包含防疫在內的WHO其他所有會議、機制及活動，提供專業務實的貢獻。

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