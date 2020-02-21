國民黨立委排排站　管碧玲發現亮點「反了」

▲立法院新會期開議國民黨團舉牌呼籲，卻有人拿反。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

立法院21日新會期開議，朝野一早就展開攻防，國民黨團高舉「口罩之亂時了」、「防疫一級開設」等手舉牌杯葛議程，企圖阻擾院長進行施政報告，民進黨立委管碧玲拍下照片上傳臉書表示，看起來不管再怎麼民生的議題，國民黨也不會放過政治操作了！她還tag照片中的小亮點，「牌子顛倒了啦！」

立法院21日新會期開議，立院宣讀朝野黨團共同聲明，呼籲WHO聆聽國際社會的正義聲音，遵守專業中立，讓台灣加入WHO。另外，國內廣大群眾最為關心的口罩供應等問題，對此，國民黨團在朝野黨團協商結論的環節舉出「口罩之亂何時了」、「防疫一級開設」等牌子做出呼籲。

▲管碧玲在臉書貼出國民黨團舉牌呼籲的照片。（圖／翻攝自管碧玲臉書）

▲立法院開議國民黨舉牌呼籲。（圖／翻攝自羅致政臉書）

民進黨立委管碧玲則拍下照片放上臉書表示，看起來不管再怎麼民生的議題，國民黨也不會放過政治操作了！她還寫出照片中的小亮點「牌子顛倒了啦！」網友看到紛紛表示，「國民黨38席真的太多了」、「嫌票太多了」。

立委羅致政也在臉書表示，第10屆立法院第一次院會開議，看來國民黨並沒有太大的進步，還是照樣拿舉牌、喊口號、拍個照，就算對社會有交代，沒看到其他建設性的作法。不過還好，針對WHO案，朝野終於第一次通過了共同聲明，這是好的第一步！

▲立法院開議網友批國民黨。（圖／翻攝自管碧玲臉書）

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