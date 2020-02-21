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竹縣府代發教育部統籌口罩　含轄區384家補習班、5家兒童課後照顧

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▲補習班、兒童課後照顧免緊張　20日口罩到貨！竹縣府代發。（圖／新竹縣政府提供）

▲新竹縣政府代發口罩予短期補習班、兒童課後照顧服務中心緊急防疫備用。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒，但由於疫情尚未趨緩，加上開學日在即，教育部統籌整備分配645萬片口罩給學校，其中包含學生課後所去的補習班和兒童課後照顧中心，竹縣共獲分配1萬7450片成人口罩、6700片兒童口罩，並於20日到貨，縣府將代教育部開始分送縣內384家補習班及5家兒童課後照顧服務中心。

▲補習班、兒童課後照顧免緊張　20日口罩到貨！竹縣府代發。（圖／新竹縣政府提供）

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▲竹縣共獲分配1萬7450片成人口罩、6700片兒童口罩，並於20日到貨，縣府將代教育部開始分送縣內384家補習班及5家兒童課後照顧服務中心。

考量疫情物資屬緊急備用，分送將依國小(含課照中心)、國中、高中之補習班為優先發放順序，成人口罩以提供國小高年級以上學生為主，另兒童口罩提供招收對象為國小以下者補習班及兒童課後照顧服務中心。

▲補習班、兒童課後照顧免緊張　20日口罩到貨！竹縣府代發。（圖／新竹縣政府提供）

▲▼口罩為備用物資，係提供臨時性發現學生出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況者配戴。

▲補習班、兒童課後照顧免緊張　20日口罩到貨！竹縣府代發。（圖／新竹縣政府提供）

口罩為備用物資，係提供臨時性發現學生出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況者配戴，使用對象以學生為原則，若緊急情況下用於行政人員或教師時，則須於備註說明緊急使用原因，清冊留存於本府教育處。

教育處表示，中央流行疫情指揮中心指出「最基本且最重要的防疫措施仍是：落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，及生病在家休息。」請家長、各補習班及兒童課後照顧服務中心落實學生及教職員工體溫量測，有發現疑似症狀（發燒、咳嗽、有痰）應立即就診，倘為疑似或確診個案應依醫囑在家自主管理，各單位須於24小時內進行校園安全系統通報，以利掌握疫情。

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