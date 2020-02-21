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驚！白牌車載客恆春→高雄　屏東緊急攔截...最高罰2500萬+吊牌4個月

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▲新冠肺炎防疫，屏東監理站查獲白牌車載客 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲新冠肺炎防疫，屏東監理站查獲白牌車載客 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東監理站每月排班持續加強執行攔檢稽查白牌車作業，凡經查獲違反規定者將依公路法第77條第2項規定加重處罰，個人被查獲最高處50萬元罰鍰，法人最高處2500萬元罰鍰。為更有效打擊白牌車，公路法中明定檢舉獎勵辦法，如檢舉白牌車經裁處確定及完成罰鍰收繳者，檢舉人將可獲得1萬到30萬元檢舉獎金，歡迎全民一起打擊非法！

▲新冠肺炎防疫，屏東監理站查獲白牌車載客 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲攔查。

自用車違規營業計程車客運業（俗稱白牌車），一直以來都是交通部公路總局取締重點；屏東監理站站長洪美芳表示，白牌車多在車站、熱門景點巡迴攬客或用電話預約方式叫車，近年來又新增利用通訊軟體群組叫車。

屏東站在新冠肺炎防疫期間加強擴大稽查取締，稽查小組於2月20日在枋寮地區攔查1部從恆春開往高雄的白牌車，稽查人員現場完成蒐證後，依據公路法規定製單處罰司機罰鍰及吊扣駕照4個月外，違規車輛同時也裁處吊扣牌照4個月。

洪站長說，該站除持續宣導民眾應搭乘合法計程車，並加強取締自用車違規營業外，並輔導違規駕駛人轉入計程車執業。

屏東監理站提醒，現正處肺炎疫情流行期間，合法計程車在主管機關指導下，會依規定進行司機防護及車輛清潔消毒等防疫工作，提醒民眾為維護自身權益，保障旅運安全，若有乘車需求，請選擇合法計程車。

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