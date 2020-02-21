敘北情勢升溫！土耳其：無意為敘利亞槓上俄國但「考慮買美國飛彈」

▲土耳其支援的叛軍組織在敘利亞伊德利卜省整裝。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社安卡拉20日綜合外電報導

土耳其今天表示，無意就敘利亞戰事「槓上」俄羅斯，但也說可能接受美國防空飛彈以保護土軍。

俄國力挺敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權，土耳其則支持反抗軍，雙方過去3個月緊張升高，原因是阿塞德政府軍進攻反抗軍在敘國最後大本營伊德利布省（Idlib）。伊德利布省位在敘國西北部。

本月稍早，阿塞德政府軍在伊德利布省發動兩起砲擊，造成14名土耳其人喪生，今天又有2人死亡，土耳其歸咎於阿塞德政府軍空襲。

▲土耳其支援的叛軍組織在伊德利卜省行動。（圖／達志影像／美聯社）



土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar）告訴美國有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk）：「我們無意槓上俄羅斯。」艾卡還說他們會繼續與俄國官員會談。

艾卡表示，其中一個正在討論的議題是伊德利布省領空，土耳其希望俄方不要介入當地空域。

艾卡告訴CNN Turk，「空襲和飛彈都對我國造成威脅。我們可能會拿（美國防空飛彈）愛國者（Patriot）支援。」

▲敘利亞伊德利卜省飽受政府軍與俄羅斯轟炸。（圖／達志影像／美聯社）



雖然艾卡早先受訪時排除任何美軍支援的可能性，不過訪問是在稍早所拍，當時尚未發生兩名土軍在伊德利布省陣亡事件。

《法新社》報導，要美國交付愛國者飛彈恐非易事，因為土耳其先前無視華府反對和關切，仍向俄國採購S-400防空飛彈系統。（譯者：盧映孜／核稿：陳亦偉）

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