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俄羅斯禁止中國公民入境！耿爽稱「臨時性舉措」：俄方已提前通報

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▲▼武漢肺炎,肺炎,消毒,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情蔓延全球。（圖／路透社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情持續擴散，至今已有超過2000人死亡。然而，繼多國宣布對中國公民採取「入境管制」後，俄羅斯也將於20日起暫時實施此措施。對此，中國外交部發言人耿爽20日表示，俄方已透過外交渠道提前通報中方，但這並非全面禁止兩國人員往來，且是臨時性舉措，疫情一有好轉，俄方會立即調整或取消。

俄羅斯政府表示，自莫斯科時間2月20日零時起，俄方臨時禁止持工作、私人訪問、學習和旅遊簽證的中國公民（包括港澳居民）入境。自2月19日起，俄方暫停受理、審批和頒發中國公民的工作邀請函和境外中國公民的工作許可，暫停受理、審批和頒發中國公民的私人訪問和學習邀請函，暫停向中國公民頒發學習、私人訪問和旅遊簽證。

中國外交部19日召開的網上記者會，有記者問及俄方臨時禁止部分中國公民入境，中方有何評論？耿爽回應稱俄方已通過外交渠道提前通報中方。他還表示，俄方強調會「堅定支持中方抗擊疫情，也堅信中方會打贏這場抗疫阻擊戰，但出於本國防控疫情的需要，採取了一些限制性措施，而且是臨時性舉措，這並非要全面禁止兩國人員往來，一旦疫情好轉，就將予以調整乃至取消。」不過，受到限制的留學生，耿爽表示俄方將採取遠程網絡教學、課程計劃總量不變等一系列措施。

「俄羅斯同中國互為最大鄰國。」耿爽指出，「我們高度關注俄方針對疫情採取的一系列措施，同時也注意到，俄方就中方抗擊疫情多次表達支持，提供了許多幫助。」最後，耿爽強調，他們期待也相信，包括俄羅斯在內的國際社會將繼續給予中方堅定支持，客觀理性看待疫情形勢，儘早調整相關限制措施，確保人員往來和各領域合作不受影響。

中國外交部先前曾證實，目前62個國家針對其公民採取「入境管制」，措施包括限制發放簽證、限制入境、針對曾有中國或湖北旅遊史的外國遊客進行重點監控，或者要求接受體溫測量、健康狀況報告與隔離等等。

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

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