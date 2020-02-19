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又多一國！　俄羅斯20日起禁止中國公民入境

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▲2020莫斯科紅場煙火。（圖／達志影像／美聯社）

▲2020莫斯科紅場曾盛大放煙火。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情持續擴散，至今已有超過2000死，引起全球高度關注。俄羅斯政府18日也宣布，自莫斯科時間20日0時起禁止中國公民入境。目前俄羅斯新冠肺炎累計有2例確診，2例治癒。

據中國駐俄羅斯大使館官方微信消息，當地時間2月18日，俄羅斯政府發佈消息稱，自莫斯科時間2月20日零時起，俄方臨時禁止持工作、私人訪問、學習和旅遊簽證的中國公民入境。

自2月19日起，俄方暫停受理、審批和頒發中國公民的工作邀請函和境外中國公民的工作許可，暫停受理、審批和頒發中國公民的私人訪問和學習邀請函，暫停向中國公民頒發學習、私人訪問和旅遊簽證。

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

▲新冠肺炎。（圖／路透社）

在禁止入境之前，俄羅斯已在1月底關閉接壤中國的遠東邊境，並在遠東、加里寧格勒及聖彼得堡設立邊境檢查站。來往中國的火車和車輛已在1月暫停，原本僅剩的一條由莫斯科到北京的火車，也已在2月2日停駛。

美國先前率先宣布，禁止過去14天內曾有中國旅遊史的外國公民入境，美東時間2日下午5時起生效，國務院將中國旅遊警示提高到最高的第四級，警告公民「請勿前往」。美國航空公司（American Airlines）與達美航空（Delta）宣布暫停所有往返中國航班。

中國外交部先前曾證實，目前62個國家針對其公民採取「入境管制」，措施包括限制發放簽證、限制入境、針對曾有中國或湖北旅遊史的外國遊客進行重點監控，或者要求接受體溫測量、健康狀況報告與隔離等等。

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