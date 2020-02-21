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美媒：彭博首場辯論會　前7分鐘就被「擊碎成瓦礫」！

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▲彭博,Michael Bloomberg,民主黨初選,辯論會,拉斯維加斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國億萬富翁、前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）19日首次參加民主黨電視辯論會。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國億萬富翁、前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）投入民主黨總統提名初選，19日首次參加電視辯論會，卻被競爭對手圍剿狂批。網路商業月刊Fast Company以「前7分鐘就被擊碎成瓦礫」來形容彭博的表現，「他現在的民調之所以高漲，比較像是廣告力量的證明。」

彭博19日來到拉斯維加斯，首次參加民主黨電視辯論會，他先前被批評利用雄厚財力「購買」登台機會，當晚也成為眾矢之的，被其他參選人圍攻。佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）首先展開攻勢，批評彭博擔任紐約市長時推出並力挺的「攔截與搜身」（Stop-and-Frisk）政策，導致許多非裔、拉丁裔市民時常在缺乏正當理由的情況之下被攔截。

麻塞諸塞州參議員華倫（Elizabeth Warren）接著追擊，將彭博比擬成總統川普，主張兩人都是擁有許多可疑紀錄的億萬富翁。此外，明尼蘇達州參議員克羅布徹（Amy Klobuchar）也指出，彭博曾答應公布報稅單，卻沒有兌現承諾。

▲民主黨,電視辯論會,總統初選,拉斯維加斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲彭博（左1）、華倫（左2）、桑德斯（中）、布塔加智（右2）與克羅布徹（右1）出席民主黨電視辯論會。（圖／達志影像／美聯社）

印第安納州「南本德市」前市長布塔加智（Pete Buttigieg）聲勢高漲，他指控彭博認為「金錢應是所有權力的根源」。在先前辯論會中不太活躍的前副總統拜登（Joe Biden）也出言批評了好幾句。

Fast Company報導中寫道，彭博在許多次回應中顯得笨拙又尷尬，似乎無法為自己辯護，數度吹捧自己身為菁英階級的真誠與善意，甚至一度暗示自己太富有，不適合使用稅收應用程式TurboTax。

Fast Company指出，彭博離開政壇已有一段時間，顯然尚未準備好參加面對面的辯論，而其他參選人在過去6個月內卻已反覆練習無數次。他現在民調之所以高漲，比較像是廣告力量的證明，而非因為他的政策立場、實力或者做為一名候選人受到肯定。

►彭博首登辯論…當場成箭靶！華倫怒轟：只是另個億萬富翁

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