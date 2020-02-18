挑戰吃蛋糕比賽！23歲女大生一口氣吞2塊...下秒鏡頭前活活噎死

實習記者賴韻如／綜合報導

俄羅斯23歲女大生尤迪娜（Alexandra Yudina）日前在酒吧參加「吃蛋糕比賽」，沒想到她為了要贏，一口氣吞下2塊蛋糕，隨即出現呼吸困難的症狀，最後活活被噎死。當時尤迪娜友人在一旁錄影，想記錄這場比賽，沒想到意外變成「死亡直播」。

據《每日郵報》報導，尤迪娜於15日晚間和朋友前往酒吧狂歡，當時酒吧正舉辦吃蛋糕大胃王比賽的活動，比賽中，參賽者將會分到3塊加入棉花糖的巧克力蛋糕，當時現場氣氛熱絡，眾人紛紛拿起手機錄影，尤迪娜迅速地吞下第一塊蛋糕後，決定將剩下2塊「一口氣吞掉」，未料卻出現呼吸困難，接著雙腳癱軟，最後直接在鏡頭前倒下。

Watch: Russian woman dies at cake eating contest stuffing 3 Choco Pies in mouth https://t.co/NijEIlIVJD #Alexandra Yudina #cake eating contest — Scallywagandvagabond (@ScallywagNYC) February 17, 2020

當時一些具有急救醫生資格的酒吧工作人員以及客人紛紛上前援助，但都無法解除危機，最後只好趕緊求助救護人員，卻已為時已晚，尤迪娜最後嘴裡塞滿蛋糕、活活被噎死。

報導中指出，尤迪娜的好友Sasha透露，尤迪娜在半年前曾被診斷出患有白血病，所以告訴朋友們她想要「在有生之年不顧一切地嘗試任何事物來獲得樂趣」。對此，尤迪娜57歲的父親則並未證實女兒有任何患病的消息。