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英國宣布脫歐後新移民計畫　採積分制限制「低技術性勞工」

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▲▼英國脫歐。（圖／路透）

▲英國政府18日宣布脫歐以後的新移民計畫。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國政府18日宣布脫歐後的新移民計畫，採積分制的評估方式，獲得足夠分數才能到英國工作，其中規定，高技術性勞工必須會說英語，已獲職缺並符合薪資標準，且將不再發放簽證給低技術性勞工。倫敦當局呼籲雇主「擺脫」對於歐盟「廉價勞動力」的依賴，但遭工黨與業界批評，外界指出，醫療照護業、農漁業、食品加工與服務業可能受到嚴重影響。

綜合BBC、《衛報》報導，英國18日公布脫歐後的新移民計畫，採取積分制評估方式。如果高技術性勞工會說英語，已獲得「經批准保證人」提供的職缺，薪水符合標準，就可獲得50點積分，此外，證照、薪水等級與人力短缺的行業也是加分條件，累積70點即可來英國工作。

根據計畫，英國政府將不再對低技術性勞工發放簽證，但會引入其他就業管道，已申請留在英國的320萬名歐盟公民也可協助滿足勞動市場需求。據了解，政策預計明年1月全面實施，屆時歐盟公民在英國境內無法自由流動，需與其他國籍者享有同等待遇。

▲▼英國當地時間1月31日晚間11時（台灣時間2月1日上午7時）正式脫歐。（圖／路透）

▲英國於當地時間1月31日晚間11時正式脫歐，圖為支持脫歐民眾開心慶祝。（圖／路透）

當局呼籲，企業與雇主必須「適應與調整」，「擺脫」對於歐盟「廉價勞動力」的依賴，把心力與資源投入在留住員工、發展自動化科技。內政大臣巴特爾（Priti Patel）說，新體系將能夠把「最聰明、最優秀」的人才帶到英國。

英國農漁、食品、餐旅等行業重度依賴歐盟勞工，因此政策招致許多企業與雇主批評。工黨與一些業界領袖抨擊，這種「敵意環境」將更難吸引勞工，政府想要「全面控制」邊境，對於就業與經濟都是一場災難。

工黨影子內政大臣艾勃特（Diane Abbott）認為，要求移民會說英語是一件離譜的事，「大多數來這裡工作的人已經會說英語了，但難道我們真的要阻止英文不夠好的數學天才嗎？這既不人道又充滿破壞性。」她指出，這項政策將使得英國難以吸引國內需要的各技術層面勞工。

英國工業聯合會（CBI）對於一部分規範表示歡迎，但也指出，有些公司可能會不知如何招募所需人才。總幹事費爾拜恩（Carolyn Fairbairn）指出，照護、建築、旅宿、食品與飲料產業將會受到最大影響，「聘請海外勞工、投資技術性勞動力和科技不是只能擇一的選項，兩者對於推動經濟都是必須的。」

▲▼反脫歐人士4日聚集在英國國會外。（圖／路透）

▲業界擔心，新移民計畫導致沒有足夠勞動力投入產業。圖為反對脫歐民眾聚集在國會大廈之外抗議。（圖／路透）

招募與聘僱聯合會政策主任哈德利（Tom Hadley）說，「政府認為的『非技術性』工作對於民眾福祉以及企業成長至關重要，政策可能會將我們需要、能為公眾提供服務的人拒於門外。」

皇家護理學院（RCN）擔心未來勞動力短缺，「無法滿足民眾的健康與照護需求」。英國居家照護協會指出，這項計畫缺乏對於低薪資勞工的規範，非常「不負責任」，發言人更表示，對於政府的決定感到「失望」。

全國農民聯盟（NFU）主席巴特斯（Minette Batters）對於計畫「未能認知到英國的食物與農業需求」表達嚴重擔憂。食品飲料聯合會（FDF）擔心，烘焙、肉品加工以及乳酪與義大利麵等食品的生產勞工在新體系之下無法符合規範。

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