蝙蝠身帶至少200種冠狀病毒　人蝠關係理還亂

▲研究人員至今在全球的蝙蝠身上確認至少200種冠狀病毒。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓20日綜合外電報導

2019新型冠狀病毒引發的肺炎疫情持續延燒，有人懷疑病毒源自蝙蝠。科學研究顯示，蝙蝠身上的冠狀病毒，單是人類已知就有200種，但人蝠之間剪不斷的關係卻成防疫一大難關。

每週六早晨，十多名泰國叻丕省（Ratchaburi）的村民會爬入Khao Chong Phran蝙蝠洞，蒐集洞內皺唇犬吻蝠的糞便。村民們只消3小時就能採集多達500桶的蝙蝠糞便，然後打包賣給一旁的蝙蝠洞寺當肥料，可以賺進約2400美元（約新台幣7萬2000元），約1公斤的蝙蝠糞便所得，就能達到單日最低薪資。

【傳人病毒 蝙蝠身上最多】

據科學期刊Viruses近期一份報告指出，研究人員至今在全球的蝙蝠身上確認至少200種冠狀病毒；由哥倫比亞大學與其他單位研究人員做的另一項研究，在墨西哥的606個蝙蝠樣本裡找到12種新的冠狀病毒。蝙蝠因自身特殊的免疫系統，不會因這些病毒發病。

疾病生態學家達斯札克（Peter Daszak）一篇2017年刊於科學期刊《自然》（Nature）的研究指出，帶有可能傳染人類的哺乳動物病毒裡，蝙蝠所佔比例最高。除蝙蝠之外，麝香貓與駱駝也被發現是中間宿主，會輾轉將冠狀病毒傳到人類。

相較疾病生態學家會穿戴全身防護服、面罩與手套去洞穴調查，叻丕省蒐集蝙蝠糞便的村民多只穿長袖長褲，再拿件T恤包著頭充當面罩。雖然乾的蝙蝠糞便傳染風險較低，但進洞的人仍可能因未乾的蝙蝠尿液、唾液而有感染病毒的風險。

【亞太若干地區 蝙蝠具高經濟價值】

即便幾週下來，泰國通報的武漢肺炎病例從1例增至35例，但仍未讓蒐集糞便的村民有所警惕。蝙蝠在叻丕省具有很高經濟價值，不光糞便可供施肥，蝙蝠在當地還扮演授粉與害蟲防治角色，蝙蝠洞早就被宣布為一處聖殿，禁止殺害或吃蝙蝠。

在亞洲與密克羅尼西亞某些地方，人們會在野外抓蝙蝠，將肉拿到市場賣或在家食用，雖然消耗量有限，但在太平洋島國帛琉或印尼一些肉類稀少的地方，蝙蝠肉仍被視為是地方珍饈。

新加坡杜克─國立大學醫學院（Duke-NUS Medical School）負責這次2019新型冠狀病毒防疫計畫的專家王林發（Wang Linfa，音譯）說，「理論上，去碰蝙蝠就可能讓人暴露於病毒傳染風險，因為蝙蝠身上的病毒實在太多了。」

研究蝙蝠20多年的泰國新興傳染病中心副主任蘇帕蓬（Supaporn Watcharaprueksadee）說，「病毒隨時在進化，根本沒法知道何時會突變並對人有危險性，最佳預防之道就是減少有風險的行為。」（譯者：陳亦偉／核稿：盧映孜）

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