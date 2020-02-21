新冠肺炎難捉摸！浙江男雙重檢測「又陰又陽」　不屬於疑似或確診病患

▲新冠病毒難檢測。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

新冠病毒難捉摸，導致不斷有漏網之魚的情形發生，但現在還出現更弔詭的情形。浙江戚姓男子因咳嗽不止就醫，16日被驗出糞便病毒呈陽性反應，痰咽檢測卻呈陰性，18日仍發生同樣情況，目前被規類為「無臨床表現」。

根據《澎湃新聞》報導，戚男1月和老婆、女兒一起返回山東過年，本月2日回到浙江舟山，之後因新冠肺炎疫情越演越烈，4日被社區工作人員告知因有外出旅遊史，必須居家隔離觀察14天，此後都沒有再出門。

直到本月14日，戚男老婆開始頻頻咳嗽，之後到周山醫院就診，隨即被轉往感染科病房觀察。當天下午，戚男接獲山東老家通知，父母其中一人已經被列為新冠肺炎疑似病例，於是他立刻通知官方。

戚男一家隔天全做了檢測，3人痰咽檢測結果都呈陰性，16日再度檢測，戚男老婆痰液檢測陰性、女兒糞便檢測陰性，戚男糞便檢測卻呈陽性。戚男當天晚上被送往定點醫院隔離治療，妻小則被集中隔離觀察。

浙江舟山市衛健委防控工作領導小組辦公室20日指出，戚男糞便和痰液檢測出現相反情況，且沒有臨床症狀，根據當前辨別標準，並不符合疑似病例和確診病例範圍。醫護人員18日再度對他進行檢測，檢果還是一陰性一陽性，暫時只能歸類在「無臨床表現」。