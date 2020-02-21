▲鑽石公主號包機「華航下午1時起飛」，回台救護車安排曝光！（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

郵輪鑽石公主號感染新冠肺炎（COVID-19）人數來到634例，還有2人不幸死亡。台灣今（21）日晚間將派出包機接滯船國人，不過，為了安全起見，回台後仍須先隔離14天，初步隔離地點為醫院，待兩次採檢為陰性，才會轉入檢疫所。而從機場到醫院，皆由救護車運送，基本上會安排同室夫妻或親人同車，單身者則一人一輛。

根據消息，華航班機編號CAL7550，確定21日下午1時從桃園機場出發日本羽田機場，由737-800機型執行飛航任務，接回台灣人後，晚上10點30分降落桃園機場。另外，這次鑽石公主號的華航包機，將全程比照上次武漢包機的模式辦理，會協調一條全程防護專用通道供行走，包機離開後相關路線都會做全面消毒，整體防疫工作由指揮中心主導。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

鑽石公主號台籍旅客加船員共計24人，除了5名感染者須留在當地治療外，其餘只要經日方採檢陰性都能上機，雙重國籍者持有台灣護照也可上機，截至20日，暫定有19人將搭包機返台，指揮中心也會派1名醫師、3名護理師隨行，另考慮飛安，隨機也配有4名空服員，但全程不供餐、不提供服務。

由於鑽石公主號上每日都有新增個案，比起武漢包機返台台商風險更高，中央流行疫情指揮中心副指揮官何啟功表示，會要求乘坐包機乘客，航程期間盡量不要移動，指揮中心除要求全程穿隔離衣、配戴外科用口罩與護目鏡外，也準備尿布以備不時之需。

至於搭乘包機費用目前雖然未定，不過指揮官陳時中20日在記者會上表示，初步會根據日本到台灣的單程機票來做收取。