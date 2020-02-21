為防疫禁陸港澳生來台　實踐大學校長：未來零陸生不是不可能

▲實踐大學校長陳振貴。（圖／記者許展溢攝）

記者曾俊豪／綜合報導

教育部自2月11日零點零分起暫緩港澳居民來台，包含陸生、港澳生也在其中。針對對此措施，實踐大學校長陳振貴指出，此限制屬特殊狀況，對學生未來來台意願影響不大，但陸生已從蔡英文上台後倍數減少。他坦言，「未來零陸生不是不可能，若發生將影響年輕人交流，不利台灣高教生員補足。」

陳振貴日前接受香港《中評社》專訪，分析政府暫緩港澳居民來台後，對台灣大專院校未來招生的衝擊。他指出，扣除已在台灣者，全台共有8240名學位生陸生、7660名研修生陸生，總計15900名陸生受影響。港澳生扣除在台灣者也有7972名，這樣的措施總計影響23872人。

陳振貴坦言，一開始認為政府反應過度，但疫情轉趨嚴峻，防疫如同作戰必須做到滴水不漏，這樣激烈的措施並無不妥。而疫情後是否影響陸生來台意願？陳振貴指出，這次疫情導致陸生暫緩來台是個特例，且因為大陸疫情比台灣嚴重，陸生反而比較希望盡快來台躲避疫情，若有影響，政治面大於學習面，而非疫情影響的關係。

他分析，以大陸來的研修生為例，2015年最高峰研修生有34000多人，「蔡英文上台後不僅是大量減少甚至是倍數減少到今年僅剩7785人，實踐大學大學部學位生2016年人數也從前一年60人掉到剩29人，即可看出受政治影響」。

陳振貴表示，學生減少的原因是大陸製造「台灣靠美國」、「要搞台獨」的氛圍，讓許多大陸家長不放讓小孩到台灣，另一方面台灣年輕人對台灣主體意識越來越明顯，對大陸不如過去友善。

他提到，目前陸聯會對陸生來台仍按照既定進度進行，但若台灣經常去觸碰大陸的底線，會讓大陸從很多地方來卡台灣，包括經貿、外交、陸客、陸生，「未來是否會有零陸生的狀況沒有人敢說不會發生。」

他強調，當初開放陸生來台的目的是對兩岸年輕人交流有幫助，同時補足台灣高教少子化衝擊不足的生員，若零陸生等同目的完全歸零，要呼籲蔡英文政府還是要想辦法與大陸交流，至少讓大陸維持一定的讓利，減少對台灣的衝擊。

至於陸生、港澳生無法來台，對實踐大學的衝擊，陳振貴表示，校方建構線上學習系統不會有太多多餘的成本，加上大部分陸生、港澳生仍要完成學籍，需付足額的學雜費，所以影響不會太大。不過，學生無法來台時，實踐大學初步統計將無法收取總計新台幣400萬左右的住宿費，此費用約占學校收入的5%，希望政府把教育界納入紓困條例，按照實際狀況全額補助。