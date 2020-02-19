　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

態度良好繳回「不法所得」　台南市議員谷暮哈就100萬元交保

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市議員谷暮哈就涉嫌詐領助理費案，經檢方向法院聲押，法院裁定100萬交保。（圖／記者林悅攝）

▲台南市議員谷暮哈就涉嫌詐領助理費案，經檢方向法院聲押，法院裁定100萬交保。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員谷暮哈就，涉嫌詐領助理補助費被台南地檢署聲押，台南地院召開羈押庭審理，合議庭認為被告谷暮哈就於法院對檢察官聲請事實之態度，以及同意繳回不法所得之情，認被告無羈押之必要，19日晚上9時裁定新台幣100萬元交保。

台南地檢署於2019年2月間接獲台南市有1位市議員涉嫌詐領助理費之情資，經分案由檢察官指揮法務部調查局南部地區機動工作站、台南市調查處、南署辦案支援中心檢察事務官組成專案小組共同偵辦，歷經數月調查後，於2月18日由專案小組持台南地院核發之搜索票，前往該名市議員谷暮哈就的服務處、研究室、住所等9處同步執行搜索，並傳喚該議員谷暮哈就1人及議員助理、證人等14人到案說明。

全案經檢察官訊問後， 認谷暮哈就議員自2010年12月25日起至2018年12月24日擔任台南市議會第1、2屆議員期間，涉嫌分別有以虛報親友人頭及以少報多之方式，不實申報請領公費助理補助費約850萬元之情事，而涉有貪污治罪條例利用職務詐領財物罪嫌及刑法使公務員登載不實文書等罪嫌犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，訊問後向法院聲請羈押議員谷暮哈就，其餘14人訊後則均請回。

ET快訊
劉真病危搶救中！《康熙》宿敵小S回應了
好市多驚見滅菌神水！她秒買「好大瓶」　網見價格倒吸一口氣
劉真裝葉克膜搶救！「這些名人也用過」　醫曝久置2後果
劉真病危搶救！醫曝「裝葉克膜」關鍵原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南一家藥局疑高價賣口罩大發國難財　老闆娘10萬元交保

態度良好繳回「不法所得」　台南市議員谷暮哈就100萬元交保

老翁失蹤近3天　「警消+3地空拍機」萬大大橋草叢找到了

新冠肺炎「大台中生活圈」有7例　衛生局長曝原因：台商大縣

新北警10度寒夜找8旬失智翁　臉書、LINE群組協尋奏效　

中正黨榮譽主席預言「台灣死一半」　警政署長下令：造謠！法辦

違法輸出「戰略性高科技貨品」到伊朗　技嘉集團旗下「技宸公司」遭搜索

名醫偷拍女廁！辯稱「為了抓弄髒坐墊人」　高院判無罪定讞！

彰化口罩廠趕工！她1人顧2台「中指被夾斷」　女員工嘆：壓力很大

潤寅千金出庭哽咽喊「我害怕！」　怨檢不讓她請律師猛給壓力

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

首批246名台商出關手繪感謝信曝光　2童奶音喊「謝謝阿中部長」讓他笑了

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

隔離14天期滿！林口檢疫所145人出關　出動3遊覽車載送⋯台商搖窗開心揮手致意

Junior面前女星超主動「脫了」！！　「近距離目睹」羞爆：這個怎麼玩

小彬彬認愛小12歲越南女友「想婚了」　想再生一胎...「如果可以就可以」

快訊／台南一家藥局疑高價賣口罩大發國難財　老闆娘10萬元交保

態度良好繳回「不法所得」　台南市議員谷暮哈就100萬元交保

老翁失蹤近3天　「警消+3地空拍機」萬大大橋草叢找到了

新冠肺炎「大台中生活圈」有7例　衛生局長曝原因：台商大縣

新北警10度寒夜找8旬失智翁　臉書、LINE群組協尋奏效　

中正黨榮譽主席預言「台灣死一半」　警政署長下令：造謠！法辦

違法輸出「戰略性高科技貨品」到伊朗　技嘉集團旗下「技宸公司」遭搜索

名醫偷拍女廁！辯稱「為了抓弄髒坐墊人」　高院判無罪定讞！

彰化口罩廠趕工！她1人顧2台「中指被夾斷」　女員工嘆：壓力很大

潤寅千金出庭哽咽喊「我害怕！」　怨檢不讓她請律師猛給壓力

快訊／南韓新增2例新冠肺炎確診　全國累積53例

快訊／台南一家藥局疑高價賣口罩大發國難財　老闆娘10萬元交保

柯瑞回歸勇士團隊訓練　柯爾：暫時「碰不得」

你不知道《愛的迫降》小細節！尹世理霸氣回歸　靠全智賢愛鞋撐場

態度良好繳回「不法所得」　台南市議員谷暮哈就100萬元交保

泛綠批質詢侮辱台灣　吳斯懷：不在意情緒反應

吳斯懷首次質詢曝光　陳柏惟痛罵：吳斯懷準備「下架台灣」

河正宇稱打牛奶針「是為除疤手術」…網不信！　公開與院方對話截圖：我們有證據

退休老爸當收容所義工竟變狗癡　女兒隨手PO網…一夜爆紅

台中人專屬優惠！台中亞緻28樓餐廳平日2人同行第2位10元

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

社會熱門新聞

台南藏「口罩地下司令」　握百萬貨源爽賺千萬

即／鶯歌女屍卡鐵軌！驚見人狗雙亡

前HBL球星狠奪初夜！約妹悲情手段曝　女大生崩潰

新北失聯者郭富文　拒說行蹤：幹嘛報到

回收過期食品！「廚餘」清洗後賣便當店

武漢女自爆15萬偷渡回台！警逮到本尊

董娘開後門　「口罩地下司令」搬貨

捏造白牌司機生前行蹤　臉書帳號「礦泉水」遭約談

人夫讚小三：很會吃！正宮聽猛烈撞擊聲夾呻吟崩潰

她報案：媽媽沒回家！一查驚知遭小11歲男友活活掐死

「口罩地下司令」賣3倍價　稱良心事業

她一句「老公」慘遭活活勒斃棄屍

女工趕口罩遭夾斷指　醫院：只能截肢

通緝男心虛撞警車　遭5槍回擊被逮

更多熱門

相關新聞

台南市議員被控涉嫌詐領助理補助費　南檢聲請羈押

台南市議員被控涉嫌詐領助理補助費　南檢聲請羈押

台南地檢署偵辦無黨籍台南市議員谷暮哈就涉嫌詐領助理費案，2月18日指揮調查人員及檢察事務官，持台南地院核發之搜索票，前往該名市議員的服務處、研究室、住所等9處同步執行搜索，並傳喚該議員1人及議員助理、證人等14人到案說明，偵訊後認為涉嫌重大，向法院聲押該名市議員，其餘14人請回。

台南藥局疑大發國難財老闆娘南檢協助調查

台南藥局疑大發國難財老闆娘南檢協助調查

台南藥局疑哄抬囤積口罩查緝未發現囤貨

台南藥局疑哄抬囤積口罩查緝未發現囤貨

台南大愛藥局遭爆發國難財　市府聯合稽查

台南大愛藥局遭爆發國難財　市府聯合稽查

黃偉哲力推太陽光電名列前茅

黃偉哲力推太陽光電名列前茅

關鍵字：

不法所得台南市議員谷暮哈就交保

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真爆搶救「最後發文停在7天前」！老闆吳宗憲回應了

吳宗憲認了「我知情」：集中全力量幫劉真　曝辛龍目前狀況

台南藏「口罩地下司令」　握百萬貨源爽賺千萬

兒子才9個月大…MEI MEI宣布懷第2胎：我自己都傻眼

被酸整容！Keanna「校花等級舊照」反擊

劉真病危原因曝光！　動心臟瓣膜手術「心跳停了」

週刊爆「女神主播」幽會小鮮肉喊告

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

幼教師太火辣　學生爸直奔找人

粉絲抓包「玄彬桌下偷牽孫藝真」

土城清水模咖啡廳必喝桂花奶蓋咖啡

小彬彬三婚想生　前妻祝多子多孫

快訊／女神主播認了離婚16年老公！爆偷吃小鮮肉

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

防疫酒精來了！台糖產75%酒精全家今早十點開賣

更多

最夯影音

更多
7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦
韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面