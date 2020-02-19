態度良好繳回「不法所得」　台南市議員谷暮哈就100萬元交保

▲台南市議員谷暮哈就涉嫌詐領助理費案，經檢方向法院聲押，法院裁定100萬交保。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員谷暮哈就，涉嫌詐領助理補助費被台南地檢署聲押，台南地院召開羈押庭審理，合議庭認為被告谷暮哈就於法院對檢察官聲請事實之態度，以及同意繳回不法所得之情，認被告無羈押之必要，19日晚上9時裁定新台幣100萬元交保。

台南地檢署於2019年2月間接獲台南市有1位市議員涉嫌詐領助理費之情資，經分案由檢察官指揮法務部調查局南部地區機動工作站、台南市調查處、南署辦案支援中心檢察事務官組成專案小組共同偵辦，歷經數月調查後，於2月18日由專案小組持台南地院核發之搜索票，前往該名市議員谷暮哈就的服務處、研究室、住所等9處同步執行搜索，並傳喚該議員谷暮哈就1人及議員助理、證人等14人到案說明。

全案經檢察官訊問後， 認谷暮哈就議員自2010年12月25日起至2018年12月24日擔任台南市議會第1、2屆議員期間，涉嫌分別有以虛報親友人頭及以少報多之方式，不實申報請領公費助理補助費約850萬元之情事，而涉有貪污治罪條例利用職務詐領財物罪嫌及刑法使公務員登載不實文書等罪嫌犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，訊問後向法院聲請羈押議員谷暮哈就，其餘14人訊後則均請回。