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快訊／台南一家藥局疑高價賣口罩大發國難財　老闆娘10萬元交保

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▲台南市政府接獲檢舉，台南一家藥局以每片15元高價賣醫療用口罩，涉嫌大發國難財，台南市檢警調與市府消保官、衛生局前往聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南一家藥局以每片15元高價賣醫療用口罩，涉嫌大發國難財，老闆娘10萬元交保。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市南區1家藥局傳出醫療用口罩以15元高價賣出，涉嫌大發國難財，台南市消防官、衛生局，會同檢、警、調人員聯合稽查，並進行搜索，雖未搜查到囤積口罩，陳姓女藥師經配合前往台南地檢署接受檢察官調查，19日晚上10時被檢察官依認有犯罪嫌疑，然無聲請羈押必要，諭令10萬元交保候傳。

▲台南市政府接獲檢舉，台南一家藥局以每片15元高價賣醫療用口罩，涉嫌大發國難財，台南市檢警調與市府消保官、衛生局前往聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市政府接獲檢舉，指台南市該藥局無視政府規定而「暗槓口罩」，自稱從政府徵收的口罩工廠中「拿到多出來的貨」，而且單片成本約2元，市價5元的醫療用口罩，竟以15元高價賣出，該藥局老闆娘還宣稱：「我還欠3個人各50萬口罩。只有我們家有口罩啊。」…。台南市長黃偉哲獲悉十分重視，馬上指示消保官會同衛生局及警察局聯合稽查該藥局，絕不允許有大發國難財情事發生。

台南市消保官楊璿圓、台南市衛生局、警察局、市調處等單位19日上午8時多前往藥局聯合稽查，初步調查藥局現場並無囤積醫療用口罩，只有健保配給的200片口罩，陳姓老闆娘否認有囤積醫用口罩，高價販售情況，並大聲喊冤辯解指出，她根本沒有口罩，是隨便說說而已。她賣的都是健保實名制的口罩。

▲台南市政府接獲檢舉，台南一家藥局以每片15元高價賣醫療用口罩，涉嫌大發國難財，台南市檢警調與市府消保官、衛生局前往聯合稽查。（圖／記者林悅攝，下同）

針對市府蒐證指出：「陳姓老闆娘表示，自己因與屏東工廠老闆娘關係要好，才能有充足貨源，一次至少能供應數十萬至百萬個醫療口罩，就連台商、警察、海關都上門團購」，陳姓老闆娘表示，她是指4月30日以後，政府解除口罩管制後，就可以販賣，訂單也要她拿到口罩才能出貨，否則也無法供貨。對於相關指控陳姓老闆娘全部否認，並自稱說話比較浮誇，隨便說說而已。該藥局營業時間是上午8時至凌晨 2時。

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