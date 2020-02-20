解密「武漢封城」決定　丁向陽：人群隔離成本最低、效果最好

▲湖北武漢1月23日宣布封城。（示意圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

湖北武漢自爆發新冠肺炎疫情後，藉由人群接觸，病毒傳播速度極快。眼看春運將臨，流動人口對疫情將造成重大影響，武漢自1月23日起宣布「封城」，關閉一切對外交通，將人流控制在城內。對於封城的決定，大陸國務院副秘書長丁向陽解釋，「對人群的隔離是成本最低，也是效果最好的方法。」

▲大陸國務院副秘書長丁向陽。（圖／翻攝人民網）

大陸國新辦今（20日）在湖北武漢舉行記者會，介紹中央赴湖北指導組組織開展疫情防控工作情況。針對武漢封城的決定，丁向陽提到，對傳染病而言，無論你怎麼救治，怎麼防控，最根本的是要對人群進行隔離。

他表示，在疫情沒發展到一定程度的時候，「恐怕整個社會對人群的隔離，譬如對武漢交通的阻斷、對武漢和外界銜接的斷開，大家可能不一定理解，認為這是小題大作。」

▲武漢機場於封城前已實施體溫測量等防疫措施。（圖／達志影像／美聯社）。

據了解，武漢市疫情防控指揮部1 月23日凌晨宣佈全面封城，包括封閉對外公路，機場、火車站等。消息一出，曾一度造成當地民眾連夜利用各種方式離開的現象，同時也使外界輿論四起，議論紛紛。

湖北省長王曉東當時曾表示，武漢市是一個一千多萬人的大城市，全國的交通大樞紐，又恰逢是春節期間，人口的流動量非常大，這樣給疫情的傳播帶來很大風險。他認為，武漢市作出關閉離漢通道(的決定)，是一個非常艱難的抉擇，「最擔心的是，給民眾的生活帶來不便。」

武漢封城迄今將滿一個月，丁向陽表示，副總理孫春蘭進行調查、督察武漢的防控工作，按照總書記的具體指示要求，帶著黨中央的指示，「要求武漢進行交通的隔離，這是外防輸出、內防擴散的重要措施，正是這項措施保護了全國，保護了武漢。」