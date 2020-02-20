開學前落實防疫　花蓮市高中職以下校園全面消毒

▲時間相當緊迫，清潔隊接獲通知後同步通知學校，隨即展開消毒工作。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

高中職以下學校將在2月25日開學，而新冠病毒肺炎疫情日趨嚴峻，花蓮市19日下午展開一連串的校園消毒工作。市公所主任秘書翁美華20日表示，花蓮市高中職以下學校總計有40所，會在開學前完成消毒工作。



翁主任秘書表示，由於時間相當緊迫，清潔隊在18日接獲通知立即召開緊急噴藥籌備會議，同步通知學校，並在19日展開消毒工作。





花蓮市轄區內有40所高中職以下學校，包括幼兒園在內，清潔隊18日已完成13所校園的消毒工作。花蓮市立幼兒園已在日前自行請廠商將全區消毒，讓幼兒上學時家長可以心安。

▲▼消毒範圍包括了樓梯扶手、遊樂設施，走道、牆面、洗手檯、廁所、花圃等。

校園內的消毒範圍包括了樓梯扶手、遊樂設施，走道、牆面、洗手檯、廁所、花圃等多處，翁美華指出，儘管消毒工作做得滴水不漏，但防疫工作仍需師生與家長一起來遵守，包括個人的衛生習慣與校方對於疫情的處置，以及家長的配合等，唯有攜手抗疫，才能避免被感染。





除了新冠病毒肺炎的疫情之外，流感也來勢洶洶，市長魏嘉賢也相當關切流感的趨勢，前往福氣站、關懷據點或公開場合活動時，都會提醒大家在關注新冠病毒肺炎時，也不要忽略了流感的傳播，總之個人養成衛生的好習慣，自能保障自身的健康。





花蓮市清潔隊每年三至五月清溝後均會進行環境噴藥作業，人員、機具及藥劑均已事先備妥，且噴藥人員平日均有進行教育訓練，因此在接獲校園消毒工作的指示後，立即完成噴藥及督導聯繫小組的編組，且在隔天展開工作，執行效率獲致好評。



清潔隊長吳慶展表示，此次噴灑藥劑為次氯酸鈉，也就是家庭常用的漂白水，經過稀釋後再噴灑，對人體並不會影響。由於25日各校即將開學，吳慶展說，只要沒有發生不可抗力的情事，清潔隊可以在21日下午前完成此次任務，否則最壞打算會安排在週六加班，也要讓各校能安心開學。

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