「阻止大姨媽探班」　女醫護員驚傳出被要求吃藥

▲大陸第一線女醫護人員，傳出被要求吃藥延遲月經，示意圖。（圖／翻攝自微博／人民網）

記者任以芳／綜合報導



新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未結束，大陸醫護人員持續奮戰，近日，大陸網友反映，武漢一線抗疫女醫護人員被要求吃黃體素延遲月經，根據大陸媒體報導，確實有此事，包括上海復旦大學附屬婦產科醫院也出現一樣情況。

▲大陸傳出女醫護人員為了工作吃黃體素，作用調節延遲月經週期，示意圖。（圖／翻攝自微博／人民網）

據了解，黃體素是由卵巢黃體分泌的一種天然孕激素。除了天然的黃體素外，也有合成的用於治療。作用是調節月經週期，常被用來延遲月經。不良反應可能有頭痛、頭昏、噁心、抑鬱、乳房脹痛等。外界質疑醫護人員已經很辛苦，再吃藥延遲月經，簡直身心折磨。

是否強迫醫護員延遲月經，這起事件引發熱議。根據新京報指出，確實有醫院為一線女醫護準備黃體素。復旦大學附屬婦產科醫院2月9日發佈的《女戰士，安心出征！我們一直在！》一文寫道，2月9日，復旦大學附屬華山醫院集結214名醫護人員組成赴湖北醫療隊，其中有170名女戰士，占總數79%。文章也證實，「復旦大學附屬婦產科醫院捐贈的200瓶安宮黃體素和轉贈的10箱生理褲，與其他隨行物資運往武漢，必要時排憂解難。」

▲大陸傳出女醫護員被要求吃黃體素延遲月經，院方表示都是自願，示意圖。（圖／翻攝 長江日報）

針對一線女醫護是自願，還是被迫使用黃體素？很多線女醫護員，工作超過12小時，考量穿脫厚重防護衣，一來不方便，二來增加感染風險，院方才會提供黃體素。工作人員也表示，女醫護人員使用黃體素延遲月經「完全自願」，肯定不會強迫。只是以防萬一，為有需要的女醫護提供方便。