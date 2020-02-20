買iPhone X鬧糾紛！衛福部科長耍官威嗆醫學生：以後會碰到　公懲會記過1次

▲周建銘耍官威威脅醫學生，「我在衛服部心口司上班」。（圖／翻攝自PTT）

記者陳韻如／綜合報導

國民健康署科長周建銘2018年透過網物跟一名醫學生買iPhone X，卻發生買賣糾紛，周男還大耍官威嗆聲，「以後你參加PGY訓練就會碰到我」。事後，該學生將事件PO網，立刻引發討論，周男也因此被記大過處分，而公懲會審理後，也認為他舉止不妥，再記他一支過。

據了解，該學生透過網路與周建銘進行手機買賣交易，但沒想到完成面交後，周男卻傳訊表示，手機鏡頭有刮傷，要求他賠償損失。未料，雙方溝通不成，周男竟直接掀學生底牌，「我剛查了一下您X醫的學生，本以為你是社會人士，如果是學生走警察局有點嚴重」。

學生見周男舉動，也絲毫沒有退讓，沒想到周男見狀，竟大耍官威嗆聲，「我沒有要威脅，我在衛福部心口司上班」、「要問出你資料問老師就好、「以後你參加PGY訓練就會碰到我」等。

面對周男步步進逼，該學生也放低姿態道歉，但對方卻不善罷干休，持續相逼，「你讓我退也OK，就這樣了，如果不行我只好拜託老師出門了，你們老師會賣科長面子。」

該學生事後將對話PO上網，立刻引發熱議，而網友也立刻肉搜出周男身分，但他第一時間卻否認此事，還辯稱帳號遭人盜用，但國民健康署及衛福部政風單位立刻調查，周男才坦承手機交易與Ptt、LINE帳號及留言皆是他所為，而國建署也在第一時間祭出懲處，將周男記大過一支，並移交公審會審理。

公審會審理後，認為周男言行舉止嚴重影響政府形象，相當不妥，於是再盼記過一次。

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